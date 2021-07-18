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Московский листок

Не пей из копытца, внештатным специалистом станешь...

Опубликовано 18.07.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Не пей из копытца, внештатным специалистом станешь...

Алкогольное опьянение перед вакцинацией от COVID-19 недопустимо, так как пациент может находиться в остром состоянии, при котором прививка противопоказана. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников, передает радиостанция «Говорит Москва». 

«Для того чтобы было можно вакцинировать пациента, чтобы врач допустил пациента до вакцинации, пациент должен чувствовать себя хорошо и стабильно, и в отношении каких-то хронических заболеваний, и в отношении острого процесса», — сказал он. 

Тяжельников добавил, что лучше прийти на следующий день после употребления спиртного, чтобы самочувствие было нормальным. 

Ранее россиянам рассказали, что вакцинироваться от коронавируса с высоким уровнем антител можно, так как в результате человек получит мощный иммунный ответ.

***

Вот этот внештатный доктор - он точно медицинский институт заканчивал?

Как выпивают студенты-медики, уже лет 150 ходят легенды по всей Европе. И вот он предлагает прививаться на следующий день после употребления спиртного, ЧТОБЫ САМОЧУВСТВИЕ БЫЛО НОРМАЛЬНЫМ?

Прививаться при наличии высокого уровня антител можно, конечно, можно и за буйки заплывать, ничего страшного... Сам постоянно заплываю. И под стрелой башенного крана можно стоять. И на красный свет светофора переходить... Но зачем?

Но вепдь иммунный ответ при наличии большого количества антител тоже может быть весьма сильным, и от этого самого ответа вполне можно отправиться в реанимацию и еще дальше. Я еще помню лекции академика Адо, когда его кафедра находилась в Нескучном саду - это он выбрасывал зачетки в окно с записью "Мудак" вместо оценки за экзамен. Однажды кто-то из отличившихся вернулся с испорченной зачеткой на кафедру со словами: "Профессор расписался, а оценку поставить позабыл"...

А нынешним "внештатным специалистам", похоже, некому было зачетку в окно выбросить или пенделя дать хорошего, как сделал наш ректор Ю.М.Лопухин, выписав эту лечебно-профилактическую процедуру Алексею Грачеву, будущему неонатологу, музыканту и священнику. Вот как полезно!

В общем, целительного пенделя всем! И внештатным, и штатным особенно.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7911 написал 18.07.2021 11:24
"внештатный специалист" начался с карлика - с его сортиров, галер и утонувших подлодок?
в СССР был "внештаный сотрудник" в почете - стукач - было так почетно стучать на своих детей, родителей и супругов, что в стукачи стояла очередь?
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