Обзор новостей: В стране не хватает медицинского кислорода

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Мишустин запретил членам правительства без спроса ездить за границу
2 В стране не хватает медицинского кислорода – на самом деле не хватает промышленных мощностей
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Партия никак не контролирует, кто от её имени работает в УИКах
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Уже больше пяти дней ведет забастовку
коллектив компании «KMG-Security», являющегося дочерним предприятием нацкомпании «КазМунайГаз», где работают 1200 человек. Несколько сот человек проводят акцию у офиса агентства в Жанаозене и даже разбили несколько больших палаток.
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Французы взбунтовались против санпропусков для посещения кафе
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели
7 Служба безопасности Украины вызвала главу российского Минобороны Сергея Шойгу
для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий.
8 Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 156
9 Кубинская вакцина от коронавируса Abdala может выручить Россию
10 В Пензе уничтожили единственный в мире деревянный планетарий
https://forum-msk.org/material/news/1...
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стоик7911 написал 18.07.2021 19:26
еще и карлику поплачется , что обижают украинские жиды его , как истинного жида?
скандал дойдет до Сраиля?