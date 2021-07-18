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Московский листок

Обзор новостей: В стране не хватает медицинского кислорода

Опубликовано 18.07.2021 в разделе комментариев 1

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Мишустин запретил членам правительства без спроса ездить за границу

2 В стране не хватает медицинского кислорода – на самом деле не хватает промышленных мощностей

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Партия никак не контролирует, кто от её имени работает в УИКах

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Уже больше пяти дней ведет забастовку

коллектив компании «KMG-Security», являющегося дочерним предприятием нацкомпании «КазМунайГаз», где работают 1200 человек. Несколько сот человек проводят акцию у офиса агентства в Жанаозене и даже разбили несколько больших палаток.

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Французы взбунтовались против санпропусков для посещения кафе

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели

 

7 Служба безопасности Украины вызвала главу российского Минобороны Сергея Шойгу

для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий.

 

8 Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 156

 

9 Кубинская вакцина от коронавируса Abdala может выручить Россию

 

10 В Пензе уничтожили единственный в мире деревянный планетарий

https://forum-msk.org/material/news/1...

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7911 написал 18.07.2021 19:26
Шуйгу, как известный трус, на Украину не поедет?
еще и карлику поплачется , что обижают украинские жиды его , как истинного жида?
скандал дойдет до Сраиля?
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