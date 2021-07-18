Обзор новостей: В стране не хватает медицинского кислорода Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Мишустин запретил членам правительства без спроса ездить за границу 2 В стране не хватает медицинского кислорода – на самом деле не хватает промышленных мощностей https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Партия никак не контролирует, кто от её имени работает в УИКах https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Уже больше пяти дней ведет забастовку коллектив компании «KMG-Security», являющегося дочерним предприятием нацкомпании «КазМунайГаз», где работают 1200 человек. Несколько сот человек проводят акцию у офиса агентства в Жанаозене и даже разбили несколько больших палаток. https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Французы взбунтовались против санпропусков для посещения кафе https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели 7 Служба безопасности Украины вызвала главу российского Минобороны Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий. 8 Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 156 9 Кубинская вакцина от коронавируса Abdala может выручить Россию 10 В Пензе уничтожили единственный в мире деревянный планетарий https://forum-msk.org/material/news/1... - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас. - Подписывайтесь на дружественный канал ГлавТема Народ https://www.youtube.com/channel/UCtro...



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