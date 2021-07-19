Сержант полиции на страже свободы слова

В принципе ничего нового.

Просто Я. Джугашвили и В. Парфёнов 20 февраля 2021 года подали на имя Председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина, Генерального прокурора РФ И.В. Краснова и в копии Председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека В.А. Фадееву «Заявление о возбуждении уголовного дела по признакам части 2 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» против владельцев и руководителей видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google» следующего содержания (даю без выделения курсивом):

«В 2018 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовских прокуроров и предъявил им обвинение, а в декабре 2020 года СК России возбудил уголовное дело против литовских судей и предъявил им обвинение по части 2 статьи 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудных приговоров более чем 50 гражданам России, и это даёт нам основания обратиться в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против владельцев и руководителей видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google.

Суть дела.

Неизвестные должностные лица видеохостинга YouTube самовольно заблокировали, удалили видеоинформацию заявителей и полностью видео канал одного заявителя – Якова Джугашвили – российских журналистов, - принудили к отказу в распространении информации предназначенной для граждан России, чем совершили преступление, предусмотренное частью 2 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Подробнее по удалённым материалам смотрите в прилагаемых электронных письмах. Чтобы частично восстановить распространение значимой для граждан РФ информации Яков Джугашвили был вынужден открыть новые каналы на других альтернативных площадках: https://t.me/JACOB_JUGASHVILI, https://vidio.blog/@jugashvili, https://rumble.com/user/JUGASHVILI .

По законам России запретить информацию может только суд по представлению прокурора (к примеру, статья 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»). Законы России не допускают никакого иного действия, тем более сопряжённого с иностранным вмешательством в права человека, установленные частью 5 статьи 29 Конституции РФ, которой: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

Защищает часть 5 статьи 29 Конституции РФ Уголовный кодекс, а именно часть 2 статьи 144, которая под угрозой наказания запрещает «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации».

Исходя из изложенного, требуем:

1. От Руководителя Следственного Комитета РФ — провести в установленном уголовно-процессуальным законом порядке проверку деяний владельцев и руководителей видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google, и решить вопрос о возбуждении в отношении владельцев и руководителей видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google, уголовного дела части 2 статьи 144 УК РФ;

2. От Генерального прокурора РФ – потребовать от владельцев и руководителей видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google, разблокировать в YouTube все видеоканалы и видеоматериалы, принадлежащие журналистам и блогерам России, и потребовать прекратить циничное нарушение статьи 29 Конституции РФ и совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 144 КУ РФ.

3. От Председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ – обеспечить следователей СК и прокуроров консультацией по данному вопросу.

4. Нас, заявителей, просим считать потерпевшими по данному делу».

Нет, и заявителям было понятно, что фашисты у власти в России защищать свободу слова в принципе не могут, но было интересно, как они будут запутывать дело и чем оно окончится.

Окончилось оно следующим:

««УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Отдела МВД России по р-ну Замоскворечье г. Москвы подполковник полиций

А.В. Баканов

«05» июля 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела

Я, оперуполномоченный ОУР ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы ст. сержант полиции Дуплякин А.В., рассмотрев материал проверки по факту совершения возможных противоправных действий, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы за №12654 от 28.06.2021 года.

УСТАНОВИЛ:

В Отдел МВД России по району Замоскворечье г. Москвы из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве поступил материал проверки по электронному обращению Джугашвили Я.Е., который сообщил, что видеохостинг «YouTube» неправомерно ограничил доступ к информации о нарушении прав заявителя. Иной информации последний не сообщил.

Данный материал проверки был направлен в наш адрес на основании того, что компания ООО «Гугл», расположена по адресу: г. Москва, ул. Балчуг д.7, однако, данное основание является ошибочным, т.к. работники данного офиса компании «Гугл» не осуществляют администрирование сервиса Gmail и не имеют возможности предоставлять запрашиваемую информацию. Данный сервис предоставляется американской компанией Google Inc, которая располагается за пределами Российской Федерации и не предоставляет запрашиваемую информацию.

Рассматривая материал проверки в совокупности прихожу к выводу, что на основании полученной информации нс представляется возможным принять решение о возбуждении уголовного дела, на основании чего полагал бы вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1.Отказать в возбуждении уголовного дела, на основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ.

2.Копию настоящего постановления направить прокурору Замоскворецкой межрайонной прокуратуры г. Москвы.

3.Заявителю дать ответ.

Оперуполномоченный ОУР ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы ст. сержант полиции А.В. Дуплякин

«СОГЛАСЕН»

Заместитель начальника ОУР ОМВД России по р-ну Замоскворечье г. Москвы майор полиции В.М. Антипушин».

Как видите, защиту свободы слова в России Председатель Следственного комитета РФ и Генерального прокурора РФ поручили не кому-попало, а целому старшему сержанту.

После этого издалека донеслись аплодисменты. Это хлопал Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Хлопал ушами.