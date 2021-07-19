Полиция задержала журналистку провластного СМИ

Сотрудники МВД задержали в центре Москвы журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову. Вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России (их имена и звания есть в распоряжении редакции «Ленты.ру») попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в отдел МВД по Басманному району.
В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел в 22:15 по московскому времени сотрудник (его имя и звание также есть в распоряжении редакции) более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.
В итоге Завьялова была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ и задержана до решения суда до понедельника, 19 июля.
***
Практически каждый журналист из свободных СМИ в России хоть раз попадал под такую "раздачу". Правда, чаще во время политических акций, а тут, похоже, чистая "уголовка".
"Лента.ру" не относится к оппозиционным СМИ, она лояльна властям. Но 2 Спецполку на эту наплевать. Как наплевать ему на статью УК о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста - по ней в нашей стране не был привлечен ни один полицейский.
Кажется, в Ленте.ру искренне удивлены произошедшему с их журналисткой. А напрасно. Жить в стране, где развивается самая настоящая буржуазная диктатура самого настоящего фашистского типа, и быть вне зоны влияния этой диктатуры - невозможно.
Под "раздачу" попадают все: лояльные и нелояльные, журналситы и чиновники, и даже сами сотрудники полиции. Приходилось сидеть в околотке после политической акции вместе с офицером полиции в отпуске - потом встречались с ним уже в качестве отвественного за проведение акции. Разные полицейские бывают, но система для всех одна.
Однажды вы пойдете в булочную - и оттуда попадете на скамью подсудимых. Хорошо, если не в лагерь.
Журналистке сочувствую, но помочь не могу - сам в таком положении оказывался много раз. Помочь тут может только смена системы. Но Лента.ру как раз и стоит на ее защите.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
|
|
Мимо проходил написал 19.07.2021 02:33
Но может быть саму редакцию Ленты это хоть чему-нибудь научит!
А именно не плясать под дудку властей,постоянно публикуя всякую ересь,к примеру в поддержку мер по поводу ковидобесия.
То таки да! написал 19.07.2021 02:16
Населюки,населюки,населюки,населюки,населюки
Быдло,идиотизм,тупость,жопа
Ну вобщем вы поняли.
OJTOT123JADA! написал 19.07.2021 02:06
Кажется, в Ленте.ру искренне удивлены произошедшему с их журналисткой. А напрасно. Жить в стране, где развивается самая настоящая буржуазная диктатура самого настоящего фашистского типа, и быть вне зоны влияния этой диктатуры - невозможно. "
- Таки перед гав-ностройкой и во время ее, при демократизации, поганые хурналюки нагло лгали тупым населюкам страны, вели таки против них пси-хологическую таки войну - то таки да!
Таки в результате этих преступных действий поганых журналюг страна развалена, а поголовье т. населюков таки сильно сократилсь - то таки да! То таки поэтому если их понемножку -здят, то это им кара древнеиудейского родоплеменного бошка за гибель и страдания тупого бы-дла, таки которое, по своей тупости и идиотизму, им таки доверяло и доверяет - то таки да!