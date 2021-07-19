Полиция задержала журналистку провластного СМИ

Сотрудники МВД задержали в центре Москвы журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову. Вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России (их имена и звания есть в распоряжении редакции «Ленты.ру») попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в отдел МВД по Басманному району.

В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел в 22:15 по московскому времени сотрудник (его имя и звание также есть в распоряжении редакции) более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

В итоге Завьялова была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ и задержана до решения суда до понедельника, 19 июля.

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Практически каждый журналист из свободных СМИ в России хоть раз попадал под такую "раздачу". Правда, чаще во время политических акций, а тут, похоже, чистая "уголовка".

"Лента.ру" не относится к оппозиционным СМИ, она лояльна властям. Но 2 Спецполку на эту наплевать. Как наплевать ему на статью УК о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста - по ней в нашей стране не был привлечен ни один полицейский.

Кажется, в Ленте.ру искренне удивлены произошедшему с их журналисткой. А напрасно. Жить в стране, где развивается самая настоящая буржуазная диктатура самого настоящего фашистского типа, и быть вне зоны влияния этой диктатуры - невозможно.

Под "раздачу" попадают все: лояльные и нелояльные, журналситы и чиновники, и даже сами сотрудники полиции. Приходилось сидеть в околотке после политической акции вместе с офицером полиции в отпуске - потом встречались с ним уже в качестве отвественного за проведение акции. Разные полицейские бывают, но система для всех одна.

Однажды вы пойдете в булочную - и оттуда попадете на скамью подсудимых. Хорошо, если не в лагерь.

Журналистке сочувствую, но помочь не могу - сам в таком положении оказывался много раз. Помочь тут может только смена системы. Но Лента.ру как раз и стоит на ее защите.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск