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Московский листок

Хлеб будет дорожать

Опубликовано 19.07.2021 в разделе комментариев 2

Хлеб будет дорожать

Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении на 7–12% цен на свою продукцию с августа, это связано с ростом стоимости сырья.

Несколько хлебозаводов неофициально подтвердили индексацию оптовых цен на свою продукцию. Все виды сырья для производства хлеба подорожали, цена маргарина выросла на 38%, упаковочного материала - на 26%, а сахара - на 9%.

Хлеб – культовый продукт, и его подорожание – политическое событие, хотя, реально рост розничной цены на десяток рублей погоды вроде бы не делает. Если хлеб – не основной продукт питания.

Но для весьма значительной части граждан – именно основной.

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 19.07.2021 10:49
А смогли бы "эффективные менеджеры"(ушлые пройдохи) назвать хоть один продукт или услугу,которые, о,чудо, не будут дорожать, т.е. и без того жалкие доходы простолюдинов не будут обесцениваться?!..И вот почему в СССР метро и в 1961, и в 1990(последнем советском) стоило 5 коп., баня (нелимитированная на сеансы!)- 20 коп., треска- 56 коп.кг.и т.д. О качестве всего и говорить нечего, недаром нынешние горе- бизнесмены маскируют свою халтуру гордыми брендами "СССР"! Хлеб СССР качества СССР теперь только в лавках Стерлигова по 700 р.!..
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(без названия)
Юдьюдтютдж написал 19.07.2021 10:41
"это связано с ростом стоимости" содержания жидо-кагебешного государства
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