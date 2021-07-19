Хлеб будет дорожать

Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении на 7–12% цен на свою продукцию с августа, это связано с ростом стоимости сырья.

Несколько хлебозаводов неофициально подтвердили индексацию оптовых цен на свою продукцию. Все виды сырья для производства хлеба подорожали, цена маргарина выросла на 38%, упаковочного материала - на 26%, а сахара - на 9%.

Хлеб – культовый продукт, и его подорожание – политическое событие, хотя, реально рост розничной цены на десяток рублей погоды вроде бы не делает. Если хлеб – не основной продукт питания.

Но для весьма значительной части граждан – именно основной.

А.Б.