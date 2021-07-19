Хлеб будет дорожать

Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении на 7–12% цен на свою продукцию с августа, это связано с ростом стоимости сырья.
Несколько хлебозаводов неофициально подтвердили индексацию оптовых цен на свою продукцию. Все виды сырья для производства хлеба подорожали, цена маргарина выросла на 38%, упаковочного материала - на 26%, а сахара - на 9%.
Хлеб – культовый продукт, и его подорожание – политическое событие, хотя, реально рост розничной цены на десяток рублей погоды вроде бы не делает. Если хлеб – не основной продукт питания.
Но для весьма значительной части граждан – именно основной.
А.Б.
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Серж букинист написал 19.07.2021 10:49
Юдьюдтютдж написал 19.07.2021 10:41