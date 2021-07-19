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Московский листок

Смертность от наркотиков в России выросла на 60%

Опубликовано 19.07.2021 в разделе комментариев 0

наркотики смертность
Смертность от наркотиков в России выросла на 60%

Смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в прошлом году подскочила на 60%, до 7316 человек, по сравнению с 4569 умершими годом ранее — до пандемии, сообщает Росстат.

В 2016–2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4–4,8 тыс. человек, следует из данных ведомства.

То есть относительно стабильная смертность от наркотиков резко подскочила на фоне ограничений, связанных с пандемией.

В 2020 году в России от причин, связанных с алкоголем, умерли 50,4 тыс. человек — на 6,3% больше, чем в 2019-м.

Потребление водки в России на душу населения в 2020 году выросло на 2%.

В общем, понятно – сидит человек в четырех стенах, и бухает. Или ширяется. Больше ему делать нечего.

И к чему отнести эти дополнительные смерти – к последствиям пандемии или к результатам борьбы с ней?

 А.Б.



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