В интернете опубликована статья нашего президента "Об историческом единстве русских и украинцев". Надо сказать, что я не в восторге от этой статьи. То что он пишет смахивает на ложь. Очевидно он уже давно привык к этому и думает, что так как он пишет воспринимает и народ. "Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов и произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные подарки. Очевидно одно: Россия была ограблена заграницей и были оторваны от исторической родины".

Эксперименты большевиков приводили к улучшению жизни народа, к развитию экономики, к замораживанию цен на десятилетия, к развитию бесплатного образования и медицины, к становлению науки. Запад признал в СССР лучшее в мире образование. Большевики не продавали Родину и все заводы и предприятия принадлежали советской власти и налоги не уходили за рубеж. Большевики формировали национальные республики для сохранения их самобытности и это дало ответ в Великой Отечественной войне. По естественным причинам большевики ушли от власти, кто умер, кто постарел и уже не мог управлять государством. Пришли коммунисты с детским мышлением и загребущими руками. Они не могли предвидеть последствия своих действий. На этот счёт давал пояснения штатный депутат от партии власти Евгений Фёдоров. Гражданам страны да и президенту и его окружению надо бы послушать его комментарии о ликвидации Союза.

Такого эксперимента, который проводит нынешняя власть уже 30 лет не знал Союз, в котором с каждым годом жизнь не только народа, но и государства улучшалась, что выразилось в Победе над самой сильной армией мира в тот момент. Представьте сегодняшнюю ситуацию. В России нет ядерного оружия. Сколько бы месяцев просуществовала Россия? Миллионы добровольцев шли на войну, сейчас найдите таких молодых людей, особенно у богатых родителей. Они все живут за бугром на наши народные средства. Такого грабежа, который ваша власть проводит в России Советский Союз не знал. Более того президент подписал несколько законов по которым крупные компании продавая за рубеж свою продукцию могут не возвращать в страну вырученные средства. Вот это настоящий грабёж народа. Нищий народ создаёт материальные ценности, а олигархи вывозят за пределы страны не возвращая в страну миллионы долларов. О каком эксперименте говорит президент? Был не эксперимент, а плановое развитие страны, что приводило к улучшению жизни народа. Нынешняя власть в лице президента В.Путина с правительством и Госдумой действительно проводит над народом эксперимент. Сам и его окружение получают миллионы и миллиарды не платят никаких налогов, а рабочего человека, пенсионера посадили на 15 - 20 тысяч рублей и при этом увеличивают стоимость налогов и придумывают всё новые и новые. Более того Центральный банк не подчиняется российской власти, а работает по указке Международного валютного фонда. С 1991 года Россия не может сама строить большие предприятия без иностранного вмешательства в виде инвестиций, что приводит к тому, что эти предприятия, компании управляются иностранцами. А значит и вся прибыль кроме налогов уходит за границу. Вот настоящий нынешний эксперимент. Контроль над нашими ключевыми отраслями принадлежит иностранному капиталу. Например, доля иностранного капитала в энергетическом машиностроению составляет 95 %, в цветной металлургии - 75 %, в железнодорожном машиностроении - 70 %, в торговле - 80 %. Сегодня мы уже живём в оккупированной стране. Большевики умирая не допустили вмешательства во внутренние дела Советского Союза. А что сейчас? Иностранный капитал не только вмешивается, он руководит крупными компаниями.

В марте 2001 года по указанию президента министром внутренних дел назначен гражданский человек, возможно член кооператива "Озеро" Б.Грызлов, ничего не смыслящий в делах полиции. В этом же году затоплена станция "Мир". Зачем и какова причина? Хорошо, что не всё ядерное оружие уничтожили. С июля этого же года власть разрешила завозить в Россию отработанное ядерное топливо. И снова возникает вопрос, зачем? Экономика развалена, заводы остановлены, некоторые просто разграблены, а денежки власть любит, не думая о последствиях. Крупный капитал стал платить не 35% от прибыли а всего 13%, как и нищий народ. Президент всё время заботится о крупном капитале. С пандемией прибыль значительно сокращается и естественно налоги тоже. Однако богатый человек не намерен терять прибыль. Возможно по этой причине председатель Союза потребителей П.Шелищ предупреждает граждан, что к осени возможен рост цен на повседневные продукты. Заранее предупреждают, чтобы не было народного взрыва. Не думаю, что всё это президент придумал сам. На него давит Вашингтон через либеральное правительство и олигархов, миллиардное состояние которых работает на наших врагов. Вот так Госдеп решает развалить и Россию. Люди, вы ведь понимаете, что о росте цен ни президент, ни правительство не говорят, а цены растут с их молчаливого согласия, а нищенская зарплат падает, растёт безработица. Вот Китай за первый квартал 2021 года в период разгара пандемии увеличил экономику на 18,6 % по отношению прошлого года, А что в России? Рост минус один. И о каких социальных экспериментах говорит президент при большевиках.

Президент комментирует свою статью говорит, что экономика Украины переживает не лучшие времена. Виноваты именно украинские власти, которые растранжирили и пустили на ветер достижения многих поколений. Так всё таки достижения были при советской власти. А разве в России не так? 20 миллионов нищих - разве это не позор и смертность значительно превышает рождаемость и мат капитал не помогает. То что говорит президент, комментируя свою статью больше касается России. В десятый раз повторю. Если бы Россия сохранила и умножила экономику, которая была в Советском Союзе то та же Украина давно бы присоединилась к России и большинство бывших союзных республик сделали бы тоже самое. Сегодня экономика правит бал.

Президент во всех своих выступлениях говорит о борьбе с коррупцией. А она растёт количественно и качественно. Например, бывший гендиректор лизинговой компании "ТрансФин - М" Д.Зотов был крупным мошенником. Возбуждено два уголовных дела. По первому ущерб составил - 1 миллиард рублей, по второму 2, 8 миллиардов. Если разворовывают бюджетные средства высокопоставленные сотрудники ФСБ то что говорить о гражданских организациях. Президент никогда не комментировал арест сотрудников ФСБ. Многое мы не знаем. Коррупцию в таких конторах власть секретит, защищая свой авторитет.