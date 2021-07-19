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Московский листок

Гудериан не просил дизтоплива у Сталина для танков под Прохоровкой

Опубликовано 19.07.2021 в разделе комментариев 1

украина война киев
Гудериан не просил дизтоплива у Сталина для танков под Прохоровкой

Украинская Национальная энергетическая компания (НАК) «Укрэнерго» запрашивала помощь у России и Белоруссии из-за ситуации с электроэнергией в стране, пишут украинские СМИ.

«Укрэнерго» запрашивал аварийную помощь у России в связи с ситуацией в субботу, а в воскресенье обратился к Белоруссии.

Ситуация с электроснабжением в стране стала близка к критической, из-за жары сильно возросло потребление электроэнергии, а на складах электростанций начали сокращаться запасы угля. Поставки с Донбасса Украина сама перекрыла, пытаясь удушить республики «костлявой рукой голода».

Удивительно, что не успели взорвать ЛЭП, ведущие на восток, как сделали это на крымском направлении.

А как же «война с ворогом»?

В воде для Крыма во время засухи отказывали очень уверенно и принципиально. Теперь, правда, водохранилища заполнились под завязку. Зато на Украине электричество кончилось…

Выглядит, как если бы Гудериан запросил у СССР дизельного топлива – а то танкам под Прохоровкой не хватает…

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Путник написал 19.07.2021 10:45
Танки были на бензине у гудериана
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