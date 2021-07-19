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Московский листок

Пенсионеров будут завлекать на прививку прикормом?

Опубликовано 19.07.2021 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Пенсионеров будут завлекать на прививку прикормом?

Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Депутат Госдумы считает, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.

А мне вот это кажется каким-то скотством.

Я вот сейчас с собакой занимаюсь. Так вот, тренер рекомендовала утром собаку не кормить, а весь завтрак выдавать ей в качестве прикорма за выполнение заданий на прогулке.

Не выполнил – не получил корм.

Хорошая метода. Для собак.

Но, как видим, и для пенсионеров подходит…

А.Б.



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