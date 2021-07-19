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Московский листок

Нам опять предложат аванпроект вместо истребителя?

Опубликовано 19.07.2021 в разделе комментариев 0

истребитель самолет пятое поколение су
Нам опять предложат аванпроект вместо истребителя?

Госкорпорация "Ростех" опубликовала видео, посвященное новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021.

Впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания "Сухой".

Есть еще мутный снимок, изображенное на котором странно напоминает советский истребитель из американского боевика 30-летней давности.

https://ria.ru/20210717/istrebitel-1741670150.html?in=t

Это трогательно, поскольку не завершен еще проект Су-57, который пока так и не получил двигателей пятого поколения, адекватного вооружения и имеет проблемы с серийным производством.

Это, пожалуй, главное – у нас часто могут изобрести что-то новое и принципиально, пример – вакцина о ковида-19. А вот на этапе серийного производства возникают непреодолимые проблемы.

Очень хорошо, что компания «Сухой» продолжает разработки новой техники. Но, боюсь, эта техника для авиасалонов, а не для использования в войсках.

И маленький штрих: чтобы попасть на авиасалон в Жуковский, автомобилистам придется преодолеть многокилометровые пробки, что связано с многолетним ремонтом на Волгоградском шоссе. Дорожное строительство тоже не наш конек.

Быстрей будет доехать на электричке и потом полчаса пешком до ЛИИ Громова – в Жуковский электрички не ходят, хоть там теперь есть аэропорт.

Правда, есть еще вариант доехать до Минска, а оттуда рейсом U62565 долететь до Жуковского. А что?

А.Б.



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