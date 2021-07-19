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Московский листок

Навальный во главе "Яблока" вместо Явлинского

Опубликовано 19.07.2021 в разделе комментариев 0

Важный разговор с главным редактором канала "Главтема-народ" Александром Бобылевым.

https://www.youtube.com/watch?v=PAmWt...

Кстати, подписывайтесь на дружественный канал.

 

- В связи с разгоном ФБК его лидер Навальный остался без партии, а "Яблоко" без лидера, - сообщил нам с Канарских островов глава "Продюсерского центра Александра Краснова" – Александр Краснов. - Предлагаю Навального в лидеры "Яблока" и все в оппозиции будут довольны.

 

Александр Краснов: «Прозондировал мнение оппозиционной элиты насчёт некого информационного действа, не сползая с дивана, которое выводит из длительного уныния наших сторонников.

 

Предлагаю, по существу, массовый опрос оппозиции на необычную тему: «А не заменить ли лидера Яблока на Навального». Он моложе, смелее, популярнее, радикальнее, талантлив в инфовойнах.

 

Урона партии нанести не может, потому что сидит в тюрьме. Выйдет- можно и заменить.

 

Такой опрос с хорошим ответом дает партии процентов пятнадцать на ближайших выборах и шанс освободить Алексея.

 

Как мы любим - не сходя с дивана и без дубинок. Все-таки в век цифры живем.

 

Законные результаты за трое суток получим без пеньков и избиркомов (это ж не Конституция). Как идея?»

 

Ну, собственно, на вопрос «Как идея?» должны ответить избиратели, для чего мы запустили опросы на ФОРУМе.мск и канале «Социал За».

 

https://forum-msk.org/votes/blank.htm...

 

На ФОРУМе.мск результат 18:2, соответственно, за и против.

 

На «Социал За»: на вопрос: «Не пора ли заменить лидера "Яблока" на Навального?» решили ответить 2 600 респондентов.

 

- Я за замену Явлинского на Навального - 91 %

 

- Я против замены Явлинского на Навального - 9 %

 

В общем, сопоставимые значения. Примерно один к десяти.

 

Теперь вопрос к «Яблоку»: готовы исполнить волю народа или так и будете цепляться за флажки, которыми вас огородили в кремле?



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