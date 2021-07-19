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Московский листок

Обзор новостей: Пенсионеров будут завлекать на прививку прикормом?

Опубликовано 19.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Хлеб будет дорожать

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2 Смертность от наркотиков в России выросла на 60%

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3 Как относятся наши подписчики к перспективе четырехдневной рабочей недели?

 

4 Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов

 

5 Госкорпорация "Ростех" опубликовала видео, посвященное новому российскому истребителю,

который представят на авиасалоне МАКС-2021.

https://forum-msk.org/material/news/1...

 

6 Пенсионеров будут завлекать на прививку прикормом?

https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Сотрудники МВД задержали в центре Москвы журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Спрос на льготную ипотеку упал в 2,5 раза после решения Путина

 

9 На БАМе появится частная железная дорога

 

10 Украина запросила в России немного электроэнергии

https://forum-msk.org/material/news/1...

 

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