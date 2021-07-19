Обзор новостей: Пенсионеров будут завлекать на прививку прикормом?

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Хлеб будет дорожать
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Смертность от наркотиков в России выросла на 60%
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Как относятся наши подписчики к перспективе четырехдневной рабочей недели?
4 Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов
5 Госкорпорация "Ростех" опубликовала видео, посвященное новому российскому истребителю,
который представят на авиасалоне МАКС-2021.
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Пенсионеров будут завлекать на прививку прикормом?
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Сотрудники МВД задержали в центре Москвы журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Спрос на льготную ипотеку упал в 2,5 раза после решения Путина
9 На БАМе появится частная железная дорога
10 Украина запросила в России немного электроэнергии
https://forum-msk.org/material/news/1...
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