Обзор новостей: Пенсионеров будут завлекать на прививку прикормом? Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Хлеб будет дорожать https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Смертность от наркотиков в России выросла на 60% https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Как относятся наши подписчики к перспективе четырехдневной рабочей недели? 4 Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов 5 Госкорпорация "Ростех" опубликовала видео, посвященное новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Пенсионеров будут завлекать на прививку прикормом? https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Сотрудники МВД задержали в центре Москвы журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Спрос на льготную ипотеку упал в 2,5 раза после решения Путина 9 На БАМе появится частная железная дорога 10 Украина запросила в России немного электроэнергии https://forum-msk.org/material/news/1... - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.



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