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Московский листок

Путин внес проект "закона Шойгу"

Опубликовано 20.07.2021 в разделе комментариев 1

путин шойгу
Путин внес проект "закона Шойгу"

Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий заключать с маршалами, генералами армии и адмиралами флота, достигшими предельного возраста нахождения на военной службе в 65 лет, новый контракт. Его срок действия будет устанавливаться решением президента.

Все, в общем, ясно - министру Шойгу срок подходит, а куда ж Путин без Кужугетыча?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Куют бабло?
Советский патриот написал 20.07.2021 03:32
Раньше это называлось ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ.
А сейчас как - рубить "капусту"?
В смысле, по контракту?
А если контракт не заключат?
Видимо, может быть и такое:
"Извините, мы в ваших услугах не нуждаемся"?
Это который из них придумал?
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