Путин внес проект "закона Шойгу"

Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий заключать с маршалами, генералами армии и адмиралами флота, достигшими предельного возраста нахождения на военной службе в 65 лет, новый контракт. Его срок действия будет устанавливаться решением президента.
Все, в общем, ясно - министру Шойгу срок подходит, а куда ж Путин без Кужугетыча?
А.Б.
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Советский патриот написал 20.07.2021 03:32
А сейчас как - рубить "капусту"?
В смысле, по контракту?
А если контракт не заключат?
Видимо, может быть и такое:
"Извините, мы в ваших услугах не нуждаемся"?
Это который из них придумал?