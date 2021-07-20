Путин внес проект "закона Шойгу"

Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий заключать с маршалами, генералами армии и адмиралами флота, достигшими предельного возраста нахождения на военной службе в 65 лет, новый контракт. Его срок действия будет устанавливаться решением президента.

Все, в общем, ясно - министру Шойгу срок подходит, а куда ж Путин без Кужугетыча?

А.Б.