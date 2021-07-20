Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Не волнуйтесь, наши враги нас не подведут

Опубликовано 20.07.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война киев
Не волнуйтесь, наши враги нас не подведут

Вижу истерику и панику в рядах наших соратников по поводу планов Медведчука по возвращению Донбасса на Украину. Эту панику подпитывает то, что Медведчука принял лично Путин, а значит, его планы воспринимаются в России, как реальные и серьезные.

Но для осуществления этих планов есть маленькая заковыка – встречные планы наших врагов, которые никак не совпадают с планами Медведчука.

Кто в здравом уме может представить, что Рада проголосует за предоставление Донбассу автономии в этом объеме?

Кто может вообразить, что Зеленский посмеет сесть за стол с руководителями ДНР?

Кто из украинских властей осмелится внести изменения в украинский закон по блокаде Донбасса?

Даже отвратительный дискриминационный закон об украинизации со свистом проходит через все инстанции, и никто не может остановить его реализацию. А уж любая попытка перейти к реальным шагам по автономизации Донбасса вызовет оглушительный рев «патриотов», и обвинения в «зраде». Многим в России, не спорю, хотелось бы «конструктивные переговоры» сторон конфликта, компромиссы по вопросам самоуправления, и тихая нейтрализация Украиной донбасских силовых структур.

Но ведь так не будет, поскольку «партия войны» слишком долго шла к власти, чтобы так уступить.

Можно было бы начинать переживать, если бы у Медведчука были шансы на контроль над Радой.

Но сейчас?

Даже увеличение доли оппозиционеров в лице Бойко и Медведчука в Раде ничего не изменит, ну получат они 60-70 мандатов, но судя по кандидатам из «Слуги народа», типа Арахамии, будущий состав будет еще более русофобским и агрессивным.

«Патриоты» представляют процесс возвращения Донбасса, как позорное бегство армии ДНР, последующее открытое судилище над сепаратистами, показательные избиения «предателей» и прочее. Сцена, где львовские «беркута» на коленях просят прощения у Майдана – вот реализация сладостных мечтаний гаврилюков и парасюков.

А такой сценарий вообще невозможен и неприемлем для российского руководства. Посмотрите на ситуацию с Курилами.

Если бы японцы были хоть чуть-суть способны к компромиссам, они бы затеяли проекты по общей хозяйственной деятельности, завели бы туда предприятия, и тихой сапой вполне могли бы взять постепенно под полный контроль всю экономическую, а затем и политическую жизнь на Курилах.

Но им понадобилось официальное признание передачи островов под японский флаг, ну и вообще ничего не получилось.

В нынешних условиях российская власть не может пойти на сценарий открытой сдачи государственных интересов и территорий.

Позорную капитуляцию России на Донбассе власть допустить не может, а другого сценария у украинской власти нет.

Наши враги нас не подведут.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к введению четырехдневной рабочей недели?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Пенсионеров будут завлекать на прививку прикормом?
Обзор новостей: Пенсионеров будут завлекать на при...
19.07.2021
Навальный во главе "Яблока" вместо Явлинского
Навальный во главе "Яблока" вместо Явлинского
19.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Не волнуйтесь, наши враги нас не подведут (0)
Путин внес проект "закона Шойгу" (1)
Обзор новостей: Пенсионеров будут завлекать на прививку прикормом? (1)
Навальный во главе "Яблока" вместо Явлинского (0)
Нам опять предложат аванпроект вместо истребителя? (5)
Пенсионеров будут завлекать на прививку прикормом? (4)
Гудериан не просил дизтоплива у Сталина для танков под Прохоровкой (4)
Миллионы добровольцев шли на войну - сейчас найдите таких молодых людей (7)
Смертность от наркотиков в России выросла на 60% (5)
Хлеб будет дорожать (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эльбрусиада-2020. Часть девятая. Первые шаги на Эльбрусе.
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Вызов на допрос министра Шойгу может покончить с майданной властью
Дарья Митина Дарья Митина: В мире животных
Дарья Митина Дарья Митина: Порнуха продолжается
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О глобальной инфляции
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss