Не волнуйтесь, наши враги нас не подведут

Вижу истерику и панику в рядах наших соратников по поводу планов Медведчука по возвращению Донбасса на Украину. Эту панику подпитывает то, что Медведчука принял лично Путин, а значит, его планы воспринимаются в России, как реальные и серьезные.

Но для осуществления этих планов есть маленькая заковыка – встречные планы наших врагов, которые никак не совпадают с планами Медведчука.

Кто в здравом уме может представить, что Рада проголосует за предоставление Донбассу автономии в этом объеме?

Кто может вообразить, что Зеленский посмеет сесть за стол с руководителями ДНР?

Кто из украинских властей осмелится внести изменения в украинский закон по блокаде Донбасса?

Даже отвратительный дискриминационный закон об украинизации со свистом проходит через все инстанции, и никто не может остановить его реализацию. А уж любая попытка перейти к реальным шагам по автономизации Донбасса вызовет оглушительный рев «патриотов», и обвинения в «зраде». Многим в России, не спорю, хотелось бы «конструктивные переговоры» сторон конфликта, компромиссы по вопросам самоуправления, и тихая нейтрализация Украиной донбасских силовых структур.

Но ведь так не будет, поскольку «партия войны» слишком долго шла к власти, чтобы так уступить.

Можно было бы начинать переживать, если бы у Медведчука были шансы на контроль над Радой.

Но сейчас?

Даже увеличение доли оппозиционеров в лице Бойко и Медведчука в Раде ничего не изменит, ну получат они 60-70 мандатов, но судя по кандидатам из «Слуги народа», типа Арахамии, будущий состав будет еще более русофобским и агрессивным.

«Патриоты» представляют процесс возвращения Донбасса, как позорное бегство армии ДНР, последующее открытое судилище над сепаратистами, показательные избиения «предателей» и прочее. Сцена, где львовские «беркута» на коленях просят прощения у Майдана – вот реализация сладостных мечтаний гаврилюков и парасюков.

А такой сценарий вообще невозможен и неприемлем для российского руководства. Посмотрите на ситуацию с Курилами.

Если бы японцы были хоть чуть-суть способны к компромиссам, они бы затеяли проекты по общей хозяйственной деятельности, завели бы туда предприятия, и тихой сапой вполне могли бы взять постепенно под полный контроль всю экономическую, а затем и политическую жизнь на Курилах.

Но им понадобилось официальное признание передачи островов под японский флаг, ну и вообще ничего не получилось.

В нынешних условиях российская власть не может пойти на сценарий открытой сдачи государственных интересов и территорий.

Позорную капитуляцию России на Донбассе власть допустить не может, а другого сценария у украинской власти нет.

Наши враги нас не подведут.