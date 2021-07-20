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Московский листок

Путинские 10 тысяч к сентябрю съест подорожание канцтоваров

Опубликовано 20.07.2021 в разделе комментариев 1

школа учитель
Путинские 10 тысяч к сентябрю съест подорожание канцтоваров

В августе ожидается рост цен на весь основной ассортимент канцелярских товаров. Причина — рост стоимости продукции у производителей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на поставщиков и ритейлеров, то бишь торгашей.

Больше всего в закупке у производителей подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы и т. д.

Увеличение закупочной стоимости связано с удорожанием основного сырья — полимерных материалов и целлюлозы. Цены на полимерную продукцию в России повторяют динамику котировок на внешних рынках: с начала года полиэтилен в Европе подорожал более чем в 1,5 раза, до $2000 за тонну.

Это связано, в частности, с тем, что пандемия подстегнула спрос на изделия из этого сырья. Например, полимеры используются при производстве медицинских масок, а также пластиковой посуды и упаковки, которые стали более востребованными из-за роста доставки товаров и готовой еды.

В частности, в России с момента начала пандемии производство медицинских масок выросло более чем в 20 раз — с 600 000 до 19 млн штук в сутки, а количество предприятий, работающих в этой сфере, возросло с 18 до 86.

В общем, и не знаешь, что лучше – накормить ребенка получше перед школой или тетрадку ему купить?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 20.07.2021 09:53
Тот факт,что"массовая раздача слонов",обязательно потянет за собой дополнительную инфляцию,наверняка известен и тем,кто этих слонов раздает.Однако,на носу-выборы,ширпотреб-дорожает,население-нищает,а значит на очень короткое время просто необходимо бросить большинству,хотя бы по горсточке медяков,и показать этим,что-"вот,мол,мы какие хорошие,поэтому,голосовать надо исключительно за нашу (карманную) партию".Однако,завтра цены взлетят еще намного выше,поскольку,такой "регулятор",уже не работает,а чтобы заработал регулятор "рыночный",надо,прежде всего этот рынок иметь в наличии,что,при ручном,феодальном управлении,нереально,в принципе.Не говоря уже о том,что "российский бизнес",не может обеспечить граждан страны товарами,даже-наполовину,а манипулировать ценами,которые назначают импортеры,никак не получается.
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