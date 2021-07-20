Путинские 10 тысяч к сентябрю съест подорожание канцтоваров

В августе ожидается рост цен на весь основной ассортимент канцелярских товаров. Причина — рост стоимости продукции у производителей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на поставщиков и ритейлеров, то бишь торгашей.

Больше всего в закупке у производителей подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы и т. д.

Увеличение закупочной стоимости связано с удорожанием основного сырья — полимерных материалов и целлюлозы. Цены на полимерную продукцию в России повторяют динамику котировок на внешних рынках: с начала года полиэтилен в Европе подорожал более чем в 1,5 раза, до $2000 за тонну.

Это связано, в частности, с тем, что пандемия подстегнула спрос на изделия из этого сырья. Например, полимеры используются при производстве медицинских масок, а также пластиковой посуды и упаковки, которые стали более востребованными из-за роста доставки товаров и готовой еды.

В частности, в России с момента начала пандемии производство медицинских масок выросло более чем в 20 раз — с 600 000 до 19 млн штук в сутки, а количество предприятий, работающих в этой сфере, возросло с 18 до 86.

В общем, и не знаешь, что лучше – накормить ребенка получше перед школой или тетрадку ему купить?

А.Б.