Предложено сажать за "вредительскую информацию"

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, сообщает, кто б мог подумать - RT.

Цитата из письма министру юстиции:

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании», — говорится в обращении.

Во-первых, речь именно об Уголовном кодексе – ляпнул чего лишнего, и сразу сел. Особенно касается «врачей-вредителей».

И второе, конечно, термин «вредительская информация».

Но мне кажется, г-н Петров не ту эпоху взял за образец. Все-таки в СССР хоть и была статья за вредительство, но вакцинацию принудительной не объявляли. Например, во время эпидемий гриппа вакцинация хоть и была широко пропагандируема, но прививалось не более 10 процентов населения. Для профилактики считалось достаточно.

Тут надо глубже в историю за примерами – например, усекновение языка вводить. Бить кнутом и рвать ноздри. Скрепно.

А.Б.