Росавиация отказала президенту Путину в полетах на курорты Египта

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало приказ о допусках авиакомпаний на выполнение международных рейсов по определенным направлениям.
Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила, а в разделе об отказах названо 231 направление из аэропортов России, в том числе столичных, на курорты Египта.
Причина отказа в приказе не указана.
8 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на полеты чартеров в Египет.
Документ также отменяет адресованную туроператорам и агентствам рекомендацию воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта.
В общем, как старом советском анекдоте:
- Я имею право?
Имеете!
- То есть я могу?..
- Нет, не можете.
А.Б.
|
|
Simultaneously even написал 20.07.2021 10:48
Напрямки никто не летит, не собьют . И возможно отдохнуть на курорте.