Росавиация отказала президенту Путину в полетах на курорты Египта

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало приказ о допусках авиакомпаний на выполнение международных рейсов по определенным направлениям.

Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила, а в разделе об отказах названо 231 направление из аэропортов России, в том числе столичных, на курорты Египта.

Причина отказа в приказе не указана.

8 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на полеты чартеров в Египет.

Документ также отменяет адресованную туроператорам и агентствам рекомендацию воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта.

В общем, как старом советском анекдоте:

- Я имею право?

Имеете!

- То есть я могу?..

- Нет, не можете.

А.Б.