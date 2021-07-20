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Московский листок

Росавиация отказала президенту Путину в полетах на курорты Египта

Опубликовано 20.07.2021 в разделе комментариев 1

Росавиация отказала президенту Путину в полетах на курорты Египта

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало приказ о допусках авиакомпаний на выполнение международных рейсов по определенным направлениям.

Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила, а в разделе об отказах названо 231 направление из аэропортов России, в том числе столичных, на курорты Египта.

Причина отказа в приказе не указана.

8 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на полеты чартеров в Египет.

Документ также отменяет адресованную туроператорам и агентствам рекомендацию воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта.

В общем, как старом советском анекдоте:

- Я имею право?

Имеете!

- То есть я могу?..

- Нет, не можете.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Simultaneously even написал 20.07.2021 10:48
Существует безопасная схема, самолет прилетает в Анталию , люди выходят в загончик, через час из этого же загончика летит другой самолет в Египет.
Напрямки никто не летит, не собьют . И возможно отдохнуть на курорте.
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