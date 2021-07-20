Анатолий Баранов: важно, с каких позиций политически просвещают армию

Дал комментарий "Свободной прессе". Опять с цензурными или просто вкусовыми изъятиями, которые возвращаю в текст.

Российских военных, по указанию министра обороны Сергея Шойгу, обязали изучить статью президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Сообщается, что, в связи с обсуждениями и повышенным вниманием к статье, в Минобороны решили внести ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам источника, существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.

Статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована 12 июля на русском и украинском языках на сайте Кремля.

— Политпросвещение в армии — не так уж плохо, но армия является классовым институтом, и важно, с каких позиций политически просвещают армию, — убежден политолог (редакция СП упорно именует меня "политологом", которым я не являюсь) Анатолий Баранов. — Скажем, Гитлер был в Первую мировую чем-то вроде офицера-политработника, книжку написал потом в тюрьме интересную… К чему привело политпросвещение германской армии по рецептам Гитлера, наш народ хорошо помнит. С другой стороны, воспоминания офицера-политработника Брежнева тоже изучали, и добротные мемуары старого вояки, ничего, кроме пользы, не принесли — в классовых позициях Леонида Ильича у меня сомнений нет.

А вот что такое статья Путина? Размышления бюрократа над школьным учебником истории? Не вижу, какую бы пользу могли извлечь офицеры из этого опуса. Если они, нося офицерские погоны, чего-то изложенного в статье раньше не знали — это странно…

— Зачем вообще включать эту статью в перечень обязательных для изучения в ВС, мы что, собираемся завоевывать Украину?

— Не надо искать тут большого смысла. Просто прогиб министра перед другом-начальником — не более того.

— Источник подчеркнул, что российские военнослужащие разделяют тезис о единстве русских, украинцев и белорусов. А до прочтения статьи не разделяли?

— Военные люди подневольные: сказано разделять единство — будут разделять. А будет приказ нанести удар по «братьям» — нанесут. Помешало ли что-нибудь наносить удары Таманской дивизии по Верховному совету РСФСР? А ведь политпросвещение в Таманской дивизии было на приличном уровне.

- Допустимо ли вообще в армии подобные идеологические акценты с выделением роли какой-то отдельной страны. Если это не «страна-наиболее предполагаемый противник»?

- Может и вероятный противник, я не знаю планов верховного командования. И сомневаюсь, что оно само свои планы знает. По-моему у нас давно вместо перспективного планирования - ситуационное.

— Статья Путина, по-вашему, кому адресована?

— Мировому сообществу. Мол, смотрите, какие мы чудаки на букву "М"!— с нами шутить не нужно, мы серьезно сумасшедшие. Давайте, задабривайте нас, а мы Украину по-братски как-нибудь…

— Ранее Путин отмечал, что нынешние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали, но это не значит, что выбор окончательный. Как это понимать?

— Путин и говорит, что если потребуется помощь армии в утверждении братских чувств, то нас это не остановит. Но это «мессидж» не нам и даже не Киеву. Мы ого-го… мы страшные и непредсказумые! Смотрите, а то у нас братские чувства и к Польше могут возникнуть... Мало не покажется!