Практика задержек зарплат началась ещё в прошлом году. Начальство объясняло это пандемией. В начале 2021 года по этой причине уволилось несколько бригад. В апреле-мае, после выплаты всех задержек, начальство обещало, что больше ситуация не повторится. Так в мае и было. Но уже в июне задержки снова вернулись.

Премиальную выплату за май, которая должна была пройти в 20-х числах июня (интересный момент: в компании зарплату за определенный месяц выплачивают не как обычно в начале следующего, а в конце - то есть фактически через полтора-два), частично выплатили только в середине июля, а оставшуюся часть обещали в конце месяца. Такое отношение не устроило рабочих "Оптимы" и они договорились вместе приехать в офис руководства и узнать причины.

К сожалению, коллективно действовать не получилось. Менеджер-ИП, на которого оформлены рабочие, созвонился с бригадирами и велел по одной бригаде заходить к нему в кабинет. И... его послушались. В такой ситуации, без единого коллектива, рабочим легко рассказали всё ту же историю про отсутствие денег. Что только не виновато в задержках зарплат: и пандемия, и цены на сырье, и еще много чего. В общем, "денег нет, но вы держитесь".

Отдельно руководству так же пришлось общаться с прессой (федеральные газеты "Независимая Газета Рабочий Контроль" и Рабочая Сила (Рабочий Компас-ОКП)) и представителем профсоюза СПР, которых пригласил один из рабочих. Впрочем, никаких ответов дано не было: "Право не имею разглашать коммерческую тайну", — таков был ответ менеджера Капралов, хотя трудовые правонарушения к закону о коммерческой тайне не относятся (пункт 5, статья 5, ФЗ 98).

В ходе такой непродуктивной беседы выяснилось, что и сам трудовой договор составлен с нарушениями и не соответствует трудовому кодексу. По нему выходит, что содержание контракта может быть разглашено только при согласии обоих сторон. Понятно, что при подобной ситуации работодатель своего согласия на ознакомление хотя бы с трудовым договором не даст.

После был разговор гендира Соловьева с рабочим, который пригласил прессу. Разговор был в духе "Мы все в одной лодке. Хуже нам - хуже всем." Так же гендир "Оптимы" был удивлён и не понимал мотивации активного рабочего, который защищал не себя, а коллектив.

Соловьев пообщался ещё с другими рабочими. Видимо, приходы рабочих к офису, да еще и прессы и профсоюзного активиста в Оптиме не ождидажи, поэтому поспешили успокоить работников: невыплаченная премия за май будет в течении этой недели. Но вот премия за июнь (а это основные суммы долгов и немаленькие - от 25 до 70 тысяч) рабочие увидят по частям и совсем не скоро. Прямым текстом Соловьев заявил, "что интуиция ему подсказывает", что в полном объеме премия выплачена не будет. Самое интересное что рабочие особо и не возмутились.

Столь открытая наглость со стороны руководства говорит о том, что оно привыкло чувствовать свою безнаказанность и, как говорится, оборзели в край. Оборзело с попустительства рабочих! Пока трудящиеся позволяют так с собой вести, пока они верят байкам начальства, так им и будут рассказывать, рассказывать и рассказывать без каких-либо обязательств, что "ну мы же одна команда, ну войдите в положение".

Можно поверить, что фирма находится в тяжёлом положении. Но где доказательства этому, где отчетность, по которой можно было бы проверить, почему так долго (по полтора-два месяца) люди вынуждены каждый раз ждать свою зарплату, и то, ее умудряются задерживать еще больше! Почему за это должны отвечать честные работяги, которые исправно ежедневно выполняют свои обязательства, жертвуя свои жизненные силы, здоровье и время, которое могли бы потратить на родных? Почему это вообще должно из волновать, когда их проблемы руководства явно не волнуют.

Подведя итог отметим, что коллективные действия в этот раз скатились до действия одиночки, руководству удалось расколоть коллектив в самом начале, а рабочие на это повелись и проглотили наплевательское отношение к себе.

Надеемся, что хотя бы долги за май работникам будут выплачены. Но также и надеемся, что из произошедшего рабочие извлекут урок, ведь погашение долгов за июнь и отсутствие задержек впредь никто не гарантировал.