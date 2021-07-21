Ответ пессимистам

Один оппонент надоел автору этих строк темой «морального упадка». Мол, весь народишко стал продажным, атомизированным, трусливым, и пока не произойдет духовное воскрешение (типа религиозного экстаза или еще что, не понять), все бесполезно. А также всякие вариации на тему фанатиков не иссякают, и где бы достать парочку-другую (про себя, любимого, почему-то речи нет).

А другой затянул волынку «всеобщего вооружения». Революция якобы невозможна по причине военного превосходства путинского режима; и пока все трудящиеся не приобретут хотя бы охотничью амуницию, не надо дергаться. Прямо-таки менеджер оружейных магазинов.

А еще один съел мозги «элитными» раскладами. Оный насмотрелся Хазина с Соловьем, да начитался «генерала СВР» о путинских болезнях и трансфертах; и давай мусолить, кто с кем спит или конкурирует. И пока, мол, нет раскола в «верхах», ложись да помирай.

Но провокации бывают и похитрее, и среди самих как бы левых. Этакие массовики-затейники обрыдли до невозможности своими призывами ко всеядному объединению. Им говоришь о провале зюгановских «народных фронтов»; ан нет, крестиком божатся, и век свободы не видать, но, если поддержите КПРФ к очередным выборам, счастье наступит на следующий день. И так тридцать лет.

Или профсоюзники-экономисты замучили «практицизмом». Движение все, цель ничто. Какие еще политические мечтания, какие революции; копеечку сохранил, и рай. Ну чего тебе, мужичок-дурачок, надо. Не помер по нашей милости, так и радуйся.

Разумеется, все это неверно. И по простой причине. Если протестное движение начинается, оно носит КОМПЛЕКСНЫЙ характер. Всегда и везде. К примеру, если семья рядового силовика страдает от маленького оклада жены-учительницы, то и силовик начинает умнеть. И если критическая масса достигает взрывоопасных величин, то репрессивные механизмы испаряются «странным образом», и мировая история тому пример. И если хотя бы часть силовиков переходит на сторону революции и открывает склады - вот вам и всеобщее вооружение. А иначе можно тянуть резину до морковного заговенья.

Или, когда еще вчерашние мещанские массы попадают под долгое сокращение доходов, и стоит лишь дать искру, «атомизация» исчезает в мгновение ока. Кстати, почему и подавляющее большинство революций происходит как бы неожиданно. Именно потому, и когда количество переходит в качество путем диалектического скачка.

И «элитные» расколы появляются не только долго и постепенно, но и быстро и разрушительно под воздействием протеста масс. Стоит трудящимся зашевелиться и надавить, и трещинки превращаются в пропасти в тысячу раз быстрее. И так далее и тому подобное, и именно комплексно и качественно. Если коготок увяз, всей птичке пропасть.

Но кто ж спорит, что объективную возможность синергии надо оформлять субъективным фактором организации. Если парламентская борьба «народных фронтов», да и профсоюзное движение, не скоординированы с кооперативно-предпринимательским и бюджетно-советским движением, оно малоэффективно в лучшем случае, не говоря о спускании пара в худшем. Кстати, читатель догадывается, наверно, сколько в России недовольных бюджетников и индивидуальных предпринимателей помимо рабочего движения. Это гигантская армия; и стоит ее чуть-чуть организовать, и она снесет все и вся.

Одним словом, решительный ответ подобным пессимистам назрел и перезрел. Если большинство населения теряет доходы, а четверть и пожрать толком не может - революция висит в воздухе. А как организовать конкретнее, и для пущей убедительности – да, это деловой разговор.

***

С одной стороны, автор не может расписывать до точки, иначе не статья, а целый талмуд. Поэтому он надеется хотя бы на минимум информированности читателя. К примеру, реакция некоторых на статью «Конфликт РКРП с «Авророй» была абсолютно не по делу. Очень похоже, что оные даже не просматривали программу РКРП; поэтому и не врубились, о чем вообще речь. А поди ж ты, ругаются, будто бутылку водки накатили.

Но с другой стороны, одно замечание по емеле было толковым. (Старые кадры, так что неудивительно.) То есть, всякая война имеет серию последовательных операций, будь то операция «Уран» под Сталинградом, операция «Кутузов» на курском выступе, «Багратион» в Белоруссии и вплоть до падения Берлина. Но политическая борьба тоже должна иметь последовательность нарастающих операций, а не растопыркой за все хорошее против всего плохого. И какая операция должна быть на носу, вот в чем вопрос. (Парламентские и подобные выборы – отдельная история наподобие итогов всей осенне-зимней кампании, и об этом ниже.)

И автор глубоко убежден, что ныне это операция по защите МУПов и ФГУПов (операция «Пролетарский МУП»). Вот где интересы рабочего класса могут быть катастрофически ущемлены приватизацией, и уже в ближайшем будущем. А коль некоторые оппоненты готовы умереть за пролетариат; ну так, пожалуйста, на ловца и зверь бежит. Если начнете на вашем участке фронта – быстрая популярность гарантирована, потому что касаемо не только отцов-рабочих, но и их дочерей-бюджетников, сыновей-предпринимателей, матерей-пенсионеров в смысле и так дохлого семейного бюджета.

Да что там далеко ходить. Заголовки буквально за секунду инета: «Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа», «Приватизация 2.0.», или сам «Путин велел избавиться от МУПов и ФГУПов». Спрашивается, что может быть хуже пенсионной аферы - ан нет, может. И абсолютно верно. Все эти разговоры о смягчении закона, об учете интересов регионов, об оставлении на социальных участках – да бросьте, надо быть полным кретином, чтобы верить едросам. Если буржуй почуял жажду наживы, он подобен бешеному волку.

Но, с другой стороны, здесь можно организовать оборону, и даже переходящую в наступление. Абсолютно очевидно, что рыть окопы и выставлять наблюдателей в вашем городе в этом отношении надо уже сейчас. Если подобные тарифы станут частными; если «оптимизация» с безработицей; то весь народ встанет на вашу защиту. А заодно, выходит, и на защиту социалистической идеологии. Так что этот бой можно даже выиграть; а наработать боевые мускулы тем более.

Кстати, когда опять чиновничья хрень завоет, что нет альтернативы, то вы им в морду: альтернатива заключается в советизации муниципалитета (параллельных Советах в крайнем случае, о чем ниже), которая возможна даже по нынешним законам. А уж о последующем придании фактически хозрасчетного характера МУПам и говорить нечего. Официально, конечно, директор будет иметься; но если вся округа знает, что он фактически выбран самим трудовым коллективом (профсоюзом и тому подобное), а советский комитет депутатов лишь дал добро, то всем ясно, что народ и является хозяином. Но пока не будем забегать вперед.

Вторая операция в развитие первой – борьба с растущими, как чирий, ценами на продовольствие. Уже сейчас семейные бюджеты молодых учителей-врачей-рядовых силовиков страдают заметным образом. Так что весомая поддержка обеспечена и здесь, и даже со стороны смелых и активных. К примеру, автор слышал собственными ушами, когда одна юная учительница послала Путина после рассмотрения чека… по-русски, и на весь магазин. Не педагогично, конечно, ха-ха-ха, но с душой. И никто – НИКТО! – и слова не сказал. Именно самого Путина, а не злых бояр. (Кстати, «генерал СВР» говорит и нужные вещи, только надо отличать одно от другого. Патрушев разработал операцию «Только свои!» по очистке силовых структур от сторонников Навального и левых сил (тем более учиться надо, и у них тоже операции)). Но об этом еще будет разговор.

А когда едросы начнут ныть, что цены по законам рынка и бла-бла-бла, им опять в морду: советизация муниципалитета даст прибавку молодым бюджетникам даже экономией аппарата; и насчет индексации можно подумать. Потому что никаких долбанных мэров с прожорливой сворой, а только Совет на неосвобожденной основе, и маленький и обыкновенный штат исполкома. Никакой херни «разделения властей». Это отчасти отдельная история, но если убрать половину чиновников, а их функции передать председателям ТОС лишь с четким контролем финансов, то порядку и экономии будет в разы больше.

Но более того, фактическое народоправство можно устроить и в школах. Коль сама путинская система настолько жлобская, что учителя кормятся из местных бюджетов с весьма мутными трансфертами, а директора школ назначаются самим муниципальным отделом образования – ну, так, лафа для социалистической агитации!!! Если муниципалитет советизируется – и если прорвать эту линию обороны – то можно выйти на такой оперативный простор, что дух захватывает. Тогда трудовые собрания учителей выбирают директора школы с соответствующим контролем и закупками, и никаких шуры-муры с высокими окладами для одних и низкими для других. Тогда все учителя расцелуют советский исполком... ну, куда захотят. А это, кстати, и огромное влияние не выборы. Огромнейшее наряду с муниципальным фильтром. Но опять-таки, об этом чуть ниже.

И третья операция, хотя насчет очередности смотря по специфике – советизация муниципалитета приводит ко всемерному развитию кооперативов и индивидуальных предпринимателей. Очень часто, - почти везде и всегда, - агропромышленный потенциал муниципалитета развит недостаточно по причине монопольного засилья федеральных ритейлеров. Они подкупают чиновников; и те не дают толком появляться местным фермерам, блокируют торговые площади, поощряют вымогательство, и далее по списку. Но все это бьет или по карману покупателя, - кстати, по карману того же рабочего МУП или бюджетника, - или качество продукта опускается ниже плинтуса. И, разумеется, советский муниципалитет не только снижает влияние монополий; но более того, создает мощнейшего конкурента в лице свободных кооператоров, и на базе широкой аренды и прочей бюджетно-кредитной поддержки. И когда социальный союз рабочего, бюджетника и кооператора будет в ваших руках, да по всей стране – режиму капут. Гораздо более быстрый капут, чем некоторым кажется. Такая последовательность операций приведет к стратегическому успеху, и к победе во всей войне.

И что здесь такого уж страшного и невозможного, абсолютно непонятно. Все настолько назрело и перезрело самим объективным ходом вещей, что, если это не делать – ничего не делать.

***

А теперь о самом главном. Это или глубочайший маразм, или невообразимая трусость, когда иной якобы левый активист говорит – вот, сначала должна быть большая и мощная партия; а уж потом я вступлю в нее, и соблаговолю сделать взмах руками.

Не реки создают ручейки – а ручейки реки. Не ствол порождает корни – а корни выращивают ствол. Поэтому сначала должны быть ручейки индивидуальной и коллективной смелости и активности – и, разумеется, на местном уровне в большинстве случаев – а уж потом, и очень быстро, будет организована крепкая партия. Созвониться уже готовым и крепким ячейкам и организовать федеральный съезд тем более с нынешним интернетом – РАЗ ПЛЮНУТЬ.

Поэтому хватит заниматься невообразимой херней, ничего не делая самим, а только смотря ролики «лидеров» с выяснением их отношений. Прямо-таки как бабки, сплетничающие на лавочке.

И к сожалению, автор встречал подобных балбесов не редко. Говоришь, давай организуем такой-то пикет, или соберем деньги на такой-то информационный ресурс. А вы из какой партии?.. Да не из какой. И все – матка опустилась. Бл.дь, иначе не скажешь, потому что буквально тут же бесконечная критика, что все партии плохи. Абсурд. Телега впереди лошади. Если нет хорошей партии – так создавай своей работой, и как показано выше. Ан нет, маразм крепчает; вот подайте сначала партию, да уже крепкую, да уже богатую, да разжуйте и в рот положите, и только тогда пальцем пошевелю. А откуда такая партия возьмется, если ты лично, и ты, и ты, и ты, и пятый-десятый не хотят ничего делать?!.. С неба прилетит в готовом виде?!.. Мать иху, иных слов нет. Или дебилизм, или наглейшая трусливая отговорка.

Теперь о выборах. Буржуазные выборы влиятельны только потому, что часть народа боится анархию. Как бы не было хуже, и любой читатель знает это досконально. Вот все говорят о ядреном единороссовском электорате типа пенсионеров и тому подобное. Ну, так, если и пенсии накроются, вообще карачун. И хочется убрать воров ради детей; и колется в виде полного бардака.

Но хоть малейшая зацепка альтернативной власти была бы во главе с доверенной партией – да рискнули бы даже пенсионеры! Обязательно рискнули бы поддержать хоть протестным голосом, хоть участием в демонстрации, хоть агитацией среди сыновей-силовиков. И тогда едросы теряют последнюю социальную базу, и финита ля комедия. Кстати, если уже сейчас все висит на тончайшем волоске, то даже один слух о параллельных органах власти во главе с любимой партией разнесет едросню в пух и прах.

И абсолютно не важно, имеется ли официальная бумаженция у партии или нет, и которой можно жопу подтереть типа РПСС-Новые люди-Яблоко и в таком духе. Да даже в духе «системной оппозиции». А главное, она должна быть своей В МОЗГАХ народа, а отсюда влиятельной фактически. Это достаточно для того, чтобы создать параллельные органы власти – те же Советы с социально-экономическим, силовым и агитационным отделом – и начинать командовать всем и вся. Ах, выборные фальсификации?!.. Да без проблем. Объявляется антиконституционный переворот – незаконность Путина с бандой - и любой постовой может схватить тех за яйца и привести в Совет за вознаграждение. Кстати, первый же декрет объявляет о повышении МРОТ до семьсот евро в пересчете на рубли; и сами же силовики, организованные Советом, захватывают банки с полнейшим удовольствием. Вот теперь семейный бюджет будет нормальным.

То есть, если левые активисты начнут первую операцию здесь и сейчас; потом вторую, потом третью, и смотри выше еще раз; и обретают большой социальный вес – ну, так, вот вам и параллельные Советы с соответствующими связями с рабочими, бюджетниками, кооператорами, силовиками. Да даже в некоторых и назревших краях можно провести своих депутатов и создать советский муниципалитет официально. Многие регионы России дозрели и до этого; и хоть так, хоть этак. Поэтому делов-то. Не так страшен черт, как его малюют.

***

Итого. Это или абсурд, или вакханалия фактической трусости, когда якобы левые или ждут у моря погоды в виде прилетевшей с неба хорошей партии; или ковыряются в говне от РПСС до мироновщины, ища какие-то крупицы настоящей партийности. Мол, вот-вот будет создан философский камень «высшего знания», превращающий известную субстанцию в ортодоксальное золото.

Нет уж, нет никакого «высшего знания». Нет никаких золотых крупиц. Никаких чудес и сенсационных роликов а-ля Кашпировский. А только реальная и местная работа по проведению конкретных операций за права трудящихся; но которые и будут наматывать вокруг себя партию, как нитку вокруг катушки. И наматывать ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, чем некоторым кажется. Буквально за месяцы, и настолько все готово.

Ну так, и в чем базовый смысл статьи – РУЧЕЙКИ СОЗДАЮТ РЕКУ, а не наоборот. В частности, ручейки вышеизложенных операций, составляющих последовательность стратегии. Это как прорыв дамбы. Вначале один ручеек просочился, потом другой, а потом бабах, и все к черту.

Так что пессимизм в поднятом смысле – явно не от большого ума, и не умеющего мыслить комплексно. И ответ подобным пессимистам очевиден – боевой планшет в руки, и займитесь делом. Лучше подумайте насчет операции «Пролетарский МУП» на вашем участке фронта, и тогда о «моральных упадках» не будет времени рефлексировать. А самые смелые и лучшие не успеют передохнуть, и генералами станут. Сам народ поддержит, потому что по сути дела, и без иждивенческих фантазий.