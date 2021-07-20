Росавиация отказала президенту Путину в полетах на курорты Египта Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Путин внес проект "закона Шойгу" https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Шесть депутатов Госдумы воспользовались «правом на забвение» 3 Доллар может уйти к отметке 80 4 Двое петербуржцев перед выборами сменили имена и фамилии 5 В Москве закрыли движение на участке метро «Спортивная»—«Тропарево» 6 Рогозин озаботился разницей зарплат в центральном аппарате «Роскосмоса» и на предприятиях 7 Путинские 10 тысяч к сентябрю съест подорожание канцтоваров https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Предложено установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Бывший президент Украины Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России 10 Росавиация отказала президенту Путину в полетах на курорты Египта https://forum-msk.org/material/news/1... - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.



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