Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Путин внес проект "закона Шойгу"
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Шесть депутатов Госдумы воспользовались «правом на забвение»
3 Доллар может уйти к отметке 80
4 Двое петербуржцев перед выборами сменили имена и фамилии
5 В Москве закрыли движение на участке метро «Спортивная»—«Тропарево»
6 Рогозин озаботился разницей зарплат в центральном аппарате «Роскосмоса» и на предприятиях
7 Путинские 10 тысяч к сентябрю съест подорожание канцтоваров
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Предложено установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Бывший президент Украины Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России
10 Росавиация отказала президенту Путину в полетах на курорты Египта
https://forum-msk.org/material/news/1...
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