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Московский листок

Путину показали новейший пепелац

Опубликовано 21.07.2021 в разделе комментариев 0

истребитель самолет пятое поколение су
Путину показали новейший пепелац

Госкорпорация «Ростех» на авиакосмическом салоне МАКС-2021 представила новейший самолёт компании «Сухой». Лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения получил наименование ЛТС Checkmate.

"Впервые представленный сегодня на МАКС новый военный истребитель "Сухого" может быть не только одноместным, но и двухместным или беспилотным", - сообщает государственное агентство РИА Новости, где, видимо, полагают, что истребитель может быть не только военным... Пассажирским, наверно.

Checkmate станет первым в России легким многоцелевым истребителем пятого поколения с одним двигателем. Как рассказали источники агентства, его скорость превысит два Маха, а масса составит менее 18 тонн.

По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, "самолет имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и сниженную радиолокационную заметность".

То есть почти дословно воспроизводится презентация проекта 1,42 23-летней давности, который, на финал, так в серию и не пошел, оставшись просто сюжетом в истории авиации. 

Я это к тому, что преждевременная презентация не самолета, а проекта, не всегда приводит к положительному результату.

Скажем, ничего не известно о двигателе. Сказано, что самолет будет развивать скорость до 2 М - F-35 имеет максимальную скорость 1,6 Маха и, строго говоря, не может достигать сверхзвука без форсажа. А наш будет?

Пока что двигатели для Су-57 до критериев пятого поколения не дотягивают, и обещано, что новые появятся ближе к 2024 году. Причем на Су-57 двигателей два... Откуда же взялся чудо-двигатель для новой машины, вес которой практически такой же?

Непонятно с весом - видимо, 18 тонн это вес пустого, не снаряженного самолета. Аналогичный показатель F-35 - менее 15 тонн. И тут как не вспомнить, что "Сухой" никогда не выпускал легких истребителей, его "конек" - тяжелые машины, а ЛФИ - это "МиГ.

Заметим, масса пустого тяжелого Су-57 - 18,5 тонн. А точно перед нами легкий истребитель?

В целом очертания фюзеляжа производят впечатление чего-то цельнотянутого с американских предшественников. Но только планер, точнее даже его очертания.

Внутреннее содержание - глубокая государственная тайна, что позволяет наделять новую машину практически любыми характеристиками, вплоть до выхода в космос и возможностью садиться на подводный авианосец...

Но Путину показали, он доволен. А итоговый вариант - это как в анекдоте про Ходжу Насреддина, падишаха и говорящего ишака...

А.Б.



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