Забастовки в Жанаозене и Мангистауской области не прекращаются

Пятидневная забастовка сотрудников дочерней компании «KMG-Security», принадлежащей национальной добывающей компании «КазМунайГаз», завершилась победой. Причем, победили все работники как в филиале, обслуживающий предприятия «Озенмунайгаз», так и «Каражанбасмунай» полуострове Бузачи в Мангистауской области, добившись стопроцентного повышения зарплаты.

В Казахстане одновременно бастуют три крупных предприятия

В результате борьбы и постоянной акции, которая выразилась в возведении палаточного городка у офиса компании в Жанаозене и выступлений их коллег на Каражанбасе зарплата сотрудников высшей категории охранной фирмы, выполняющих также функции спасателей и пожарных, теперь будет равняться с 1 августа 136–150 тысяч тенге или около 320 долларов. Водители и сотрудники оперативной группы будут получать на руки 124–137 тысяч тенге, а новые сотрудники со стажем не достигшего пятилетнего уровня будут получать 123–135 тысяч тенге.

С учетом того, что у работников максимальная зарплата не превышала 70-ти тысяч тенге, данное повышение фактически составляет 100% и коснется всех работников во всех филиалах без исключения. Напомним, что ТОО «KMG-Security» была создана в 2000-м году и в ней работает 1200 сотрудников, которые требовали повышения заработной платы до 150-ти тысяч тенге еще с прошлого года.

Как известно охранники «KMG-Security» забастовали 13 июля под влиянием успешной стачки работников транспортной сервисной компании ТОО «Кезби» и проводили постоянную акцию у офиса компании в Жанаозене. Их поддержали 16 июля, как сообщалось ранее, их коллеги с месторождения Каражанбас, а вахтовая смена в Актау отказалась выезжать на место работы.

Но как только победили «KMG-Security», 19 июля в Жанаозене вспыхнула новая забастовка уже на транспортном предприятии ТОО «KUNAN HOLDING», работники которого применили ту же тактику. Объявили на митинге о начале забастовки, записали видеообращение на имя президента страны, главы «КазМунайГаза» и акима Мангистауской области и потребовали увеличения заработной платы и улучшения условий труда.

Рабочие также разбили палатки на территории предприятия, так как на улице стоит жара в 40-45 градусов, и начали акцию. Их тут же поддержали местные жители и работники соседних компаний, которые начали приносить воду, продукты и вести обсуждение о дальнейших шагах борьбы. Не исключено, что в ближайшие дни к забастовке присоединятся коллективы других сервисных предприятий, где рабочие также получают мизерные зарплаты, не дотягивающие до 100 тысяч тенге.

В это же время продолжается c 15 июля забастовка рабочих транспортного предприятия ТОО «МунайCпецCнаб Компани». Бастующие требуют оформления трудового договора в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Трудового кодекса Республики Казахстан, повышения заработной платы на 100%, выплаты пособий, оплату за переработки, автобус для перевозки работников, а также снятие отмену решения об оптимизации и возвращения предприятия в состав государственной компании «Озенмунайгаз».

Фактически на деле это означает национализацию и отмену порочной практики отделения вспомогательных служб и предприятий от основного производства, проводившейся в последние десять лет менеджерами национальной добывающей компании «КазМунайГаз» во всех дочерних компаниях и филиалах. Такая политика привела к ухудшению положения десятков тысяч рабочих добывающей промышленности в разных регионах страны.

Важно отметить, что на бастующих рабочих «МунайCпецCнаб Компани» оказывается беспрецедентное давление, так как более 300 протестующих блокируют ворота предприятия и днем и ночью находятся возле своей техники, разбив палатки. Им уже угрожали работодатели массовым увольнением, отказываясь заключать трудовые договора, а также офицеры полиции и КНБ.

К бастующим с 15 июля приезжали уже неоднократно аким города, депутаты от правящей партии Нур Отан («Свет Отечества»), склоняя рабочих прекратить забастовку. Для того, чтобы осложнить положение бастующих, администрация отключила на территории предприятия воду и закрыла туалеты. Но работники «МунайCпецCнаб Компани» не собираются сдаваться, так как им оказывают солидарную поддержку местные жители и их собратья из других предприятий.

На всплеск забастовок повлияла успешная стачка рабочих другого сервисного предприятия ТОО «Кезби», обслуживающего месторождения и осуществляющего бурение. 1200 человек бастовали с 30 июня по 7 июля и добились увеличения зарплаты на 50% с повышением до конца года до 80%, а также выполнения 12-ти требований, касающихся социальной защиты и улучшения условий труда.

В результате чего забастовки начались не только в добывающей отрасли, но и охватили предприятия в разных городах страны. Так, 8 июля забастовали железнодорожники Шымкента, а 13-го июля отказались спускаться под землю метростроители Алматы. И везде требования одни и те же. Это повышение заработной платы на 100%, улучшение условий труда, выплата за переработку и покупка нового оборудования, так как коллективы вынуждены работать на технике еще советского периода, которое разваливается на глазах.

На возникновение новых забастовок влияет общая ситуация, связанная с пандемией, ростом дороговизны, падением покупательской способности национальной валюты тенге, а также с несоблюдением работодателей трудового законодательства и с тяжелыми условиями труда на изношенном оборудовании.

Примечательно, что на всех трудовых конфликтах и забастовках ни разу не были замечены представители официальных профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Казахстана и других зарегистрированных объединений типа «Аманата» и других. Это еще раз показывает полное отсутствие в стране реальных легальных профсоюзов и рабочие сами самоорганизовываются в собственные инициативные группы и создают негласно кассы взаимопомощи или как в Жанаозене создают негласные структуры. В этой ситуации важно не допустить репрессий в отношении бастующих рабочих «МунайCпецCнаб Компани» и активистов инициативных групп в Жанаозене.

На этом фоне не случайно осужденному на 5 лет заключения лидеру движения безработных Ержану Елшибаеву, который организовывал акции и каждодневные митинги молодежи и рабочих сервисных компаний в 2019-м году, отказали 15 июля в условно-досрочном освобождении и отправили в дисциплинарный изолятор.