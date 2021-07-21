Глава ставропольского ГИБДД жил в апартотеле Ротенберга, не иначе

У Алексея Сафонова, главы ГИБДД Ставропольского края, задержанного по подозрению в коррупции, нашли роскошный особняк с золотым унитазом. Фотографии коттеджа публикует депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

На снимки попал двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной главы ГИБДД стоит золотой унитаз, душевая кабина с позолоченными дверями и ванна с золотыми смесителями.

Алексея Сафонова и ряд его подчиненных задержали по делу об организации преступного сообщества. Спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Дмитирий Якушев комментирует: "Везде показывают дом главы Ставропольского ГИБДД, который оказался «главой преступной группировки». Похоже на «апартотель» Ротенберга, только чуть поменьше. Имеются также золоченные ворота и такой же унитаз. На самом деле, хочу посмотреть на того главу регионального ГИБДД, у которого нет чего-нибудь подобного. Думаю, что бедняга пострадал за плохой вкус. Ну, нельзя главе областного ГИБДД обустраивать дом в стиле цыганского барона. С другой стороны, человек с таким вкусом безусловно политически надежен, а хороший вкус должен сразу вызвать подозрения в нелояльности. По своим бьют.

Про ставропольского злодея зрителям рассказала холеная дама из Следственного комитета с генеральскими погонами и в синем сталинском мундире. Так как генералы СК являются в России представителями высшего общества, то было бы интересно взглянуть на её дом".

От редакции: Ну, напомню про золотой унитаз в президентском самолете.

Та же бездна того же вкуса.

А почему бы генералу МВД не брать пример с высокого начальства? В конце концов, у него ведь самолета личного не было... Да, считай, ничего не было - предъявлены обвинения во взятках на 19 миллионов рублей. Майорский какой-то масштаб, генералу должно быть обидно...

Но у меня другой вопрос - такие вот золотые унитазы ставят ведь не потому, что генеральская попа других не переносит. Много чего переносит, особенно в СИЗО.

Это ж все делается, чтоб другим показывать.

Значит, показывали. И другие - это не сержантский состав вверенного ведомства, а самое высокое начальство. Думаю, до губернатора включительно. Губернатора ж на обычный толчок не посадишь, только на золотой. И прокурора. И судью.

Они нге понимали, что на зарплату, даже генеральскую, такого не укупишь?

Интересуюсь спросить, вот прямо сейчас указанные персонажи не крушат ли сантехнику в своих особняках кувалдой, чтоб заменить китайским фаянсом с ближайшего стройрынка?

И не следует ли прямо сейчас завдить дела по фактам покупки говенной сантехники отвественными товарищами?

А.Б.