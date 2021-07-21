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Московский листок

Грудинин опять в центре нехорошего скандала

Опубликовано 21.07.2021 в разделе комментариев 0

кпрф зюганов
Грудинин опять в центре нехорошего скандала

Бывшая жена Павла Грудинина Ирина обратилась в Центризбирком с письмом, в котором заявила, что у её бывшего мужа есть доля в иностранном офшоре. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на источник в КПРФ и зампреда ЦИК Николая Булаева.

Такое нарушение может использоваться как основание для отказа в регистрации на выборах. Избирательная комиссия обратилась за разъяснениями к Грудинину, но ответа пока не получала.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в разговоре с журналистами назвал эту ситуацию началом информационной кампании против партии.

Полностью согласен с Обуховым. Это только начало.

Но кто и зачем разместил эту «закладку» в головной список партии, причем на третье место?

Такое чувство, что в руководстве партии специально стараются набрать на выборах поменьше, хотя по всем опросам оппозиция на этот раз должна подвинуть партию власти.

А сама она к подвигу готова?

Напомню, что президентские выборы с участием Грудинина, на фоне общего системного недовольства властью, закончились с результатом, наименьшим за всю историю выдвижений в КПРФ.

Еще напомню, что праймериз в КПРФ в тот раз выиграл совсем не Грудинин, а Болдырев. Но его почему-то решили задвинуть, а выдвинуть Грудинина, к которому сразу возникло множество вопросов публичного характера.

Причем о своих зарубежных счетах Грудинин сообщил сам, в первом своем видео-интервью еще в декабре месяце. Зачем? Не известно…

И вот теперь партия ставит его на видное место в списке, как красную тряпку для быка. И ясно, что «бык» обязательно на нее накинется. Да вот и накинулся уже…

Это к тому, что все равно надо голосовать за этот либо какой-то еще оппозиционный список, несмотря на то, что составлены они далеко не самым лучшим образом.

А.Б.



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