Ритейлеры предупредили о риске пустых полок из-за мусорной реформы

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая такие крупные торговые сети, как X5 Group, «Магнит», Auchan, Metro, и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ — в нее входят Wildberries, Avito, Ozon и др.) направили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову письмо, в котором предупредили о риске «пустых полок» в магазинах в результате реализации законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки.

Министерство подготовило поправки в рамках проходящей в России реформы расширенной ответственности производителей (РОП). Они предполагают создание реестра товаров в Единой государственной информационной системе учета отходов от их использования и введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в реестр. Эти данные необходимы для контроля уплаты производителями экосбора для последующей утилизации товаров.

По мнению ритейлеров, данный запрет приведет к разрушению системы легального товарооборота и перетеканию многих производителей в серую зону — на рынки и ярмарки.

Что, привыкли к чистым, светлым и сухим торговым площадям? Отвыкайте… «Оптовки», картонные коробки в грязи… А что?