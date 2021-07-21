Находящийся под домашним арестом депутат Резник отказался переизбираться

Петербургский депутат Максим Резник отказался от участия в выборах в Заксобрание по 21 округу города. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

«На прошлой неделе мы получили второй отказ от следователя на посещение нотариуса. Нагло нарушая постановление Конституционного суда и мое право избираться, каратели не оставляют мне шансов начать сбор подписей в поддержку самовыдвижения. На обжалование этого решения уйдет время, которого у нас нет после отказа "Яблока" выдвинуть меня кандидатом без сбора подписей», — говорится в сообщении.

Резник уверен, что «желание отомстить и любым способом не допустить меня до участия в выборах исходит лично от губернатора [Петербурга Александра] Беглова». «Уголовное дело и арест на следующий день после назначения выборов говорят сами за себя. Назначение апелляции на следующий день после крайней даты подачи документов на выдвижение в качестве кандидата — не оставляет сомнений», — добавил он.

Интересно, а куда теперь денут двух двойников, специально поменявших имя и фамилию на «Максима Резника»?

В расход или опять переименуют, скажем, в Ксению Собчак?