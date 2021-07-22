Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин заявил о секретной неудовлетворенности россиян медпомощью

Опубликовано 22.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Путину показали новейший пепелац

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 У задержанного главы ГИБДД Ставрополья нашли особняк с золотым унитазом

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Путин заявил о секретной неудовлетворенности россиян медпомощью в стране

со ссылкой на опросы Федеральной службы охраны

 

4 Грудинин опять в центре нехорошего скандала

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Ритейлеры предупредили о риске «пустых полок» из-за мусорной реформы

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Второй миллиардер Джефф Безос слетал в космос

 

7 Находящийся под домашним арестом депутат Резник отказался переизбираться в петербургский парламент

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 В Якутии распорядились вычесть из зарплаты медиков деньги на тушение пожаров

 

9 НЕФТЯНИКИ ЖАНАОЗЕНА ПОСЛЕ СЕМИДНЕВНОЙ ЗАБАСТОВКИ ДОБИЛИСЬ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ!

https://forum-msk.org/material/news/1...

10 В Москве тоже работники пробовали провести акцию протеста, но не слишком удачно

 

- Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Довольны ли вы оказанием медицинской помощи в РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин заявил о секретной неудовлетворенности россиян медпомощью
Путин заявил о секретной неудовлетворенности росси...
22.07.2021
Депутата Ступина уничтожают!
Депутата Ступина уничтожают!
20.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мишустин сделал всех неженатыми и бездетными (0)
Путин заявил о секретной неудовлетворенности россиян медпомощью (0)
Находящийся под домашним арестом депутат Резник отказался переизбираться (0)
Ритейлеры предупредили о риске пустых полок из-за мусорной реформы (8)
Грудинин опять в центре нехорошего скандала (4)
Ответ пессимистам (19)
Глава ставропольского ГИБДД жил в апартотеле Ротенберга, не иначе (15)
Забастовки в Жанаозене и Мангистауской области не прекращаются (1)
Путину показали новейший пепелац (27)
К сожалению, коллективно действовать не получилось (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Суперпупермегавидео
Дарья Митина Дарья Митина: Поговорили с журналистами в "Украине" - именно В, а не НА:)
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: У войны с Россией может быть женское лицо: Почему на пост главы НАТО рвутся прибалтийские русофобки
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог: Украина не готова стать Финляндией
Дарья Митина Дарья Митина: Срочно!!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss