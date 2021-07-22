Путин заявил о секретной неудовлетворенности россиян медпомощью Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Путину показали новейший пепелац https://forum-msk.org/material/news/1... 2 У задержанного главы ГИБДД Ставрополья нашли особняк с золотым унитазом https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Путин заявил о секретной неудовлетворенности россиян медпомощью в стране со ссылкой на опросы Федеральной службы охраны 4 Грудинин опять в центре нехорошего скандала https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Ритейлеры предупредили о риске «пустых полок» из-за мусорной реформы https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Второй миллиардер Джефф Безос слетал в космос 7 Находящийся под домашним арестом депутат Резник отказался переизбираться в петербургский парламент https://forum-msk.org/material/news/1... 8 В Якутии распорядились вычесть из зарплаты медиков деньги на тушение пожаров 9 НЕФТЯНИКИ ЖАНАОЗЕНА ПОСЛЕ СЕМИДНЕВНОЙ ЗАБАСТОВКИ ДОБИЛИСЬ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ! https://forum-msk.org/material/news/1... 10 В Москве тоже работники пробовали провести акцию протеста, но не слишком удачно - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.



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