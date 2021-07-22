Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Путину показали новейший пепелац
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 У задержанного главы ГИБДД Ставрополья нашли особняк с золотым унитазом
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Путин заявил о секретной неудовлетворенности россиян медпомощью в стране
со ссылкой на опросы Федеральной службы охраны
4 Грудинин опять в центре нехорошего скандала
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Ритейлеры предупредили о риске «пустых полок» из-за мусорной реформы
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Второй миллиардер Джефф Безос слетал в космос
7 Находящийся под домашним арестом депутат Резник отказался переизбираться в петербургский парламент
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 В Якутии распорядились вычесть из зарплаты медиков деньги на тушение пожаров
9 НЕФТЯНИКИ ЖАНАОЗЕНА ПОСЛЕ СЕМИДНЕВНОЙ ЗАБАСТОВКИ ДОБИЛИСЬ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ!
https://forum-msk.org/material/news/1...
10 В Москве тоже работники пробовали провести акцию протеста, но не слишком удачно
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