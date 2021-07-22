Мишустин сделал всех неженатыми и бездетными

Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа.

Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

Я, если честно, не понял.

Паспорт - это такой документ, который позволяет идентифицировать граждан и получать о них какую-то минимальную информацию. По идее, чем больше информации, тем лучше.

Как доказать, допустим, что ребенок - ваш?

Или доказать, что это ваша супруга, с которой могло что-то случиться, и она не может подтвердить, кто вы?

Спасибо, хоть сохранили возможность подтвердить, что это ваша квартира или, по крайней мере, вы имеете к ней какое-то отношение. А то представьте, приезжаете из отпуска, а в вашем доме живут другие люди, уже и замок поменяли, и обстановку вынесли, и документы в МФЦ подделали. Так хоть штамп в паспорте...

А с введением электронных документов вообще появится возможность стереть вас из всех баз - и не было вас никогда и нигде. Ни детей, ни родителей, ни дома, ни даже имени.

Может, хоть какой QR-код оставят? Чтоб хоть татушку с ним набить на видном месте, если подохнешь на улице, чтоб хоть знали, что за крендель тут валяется...

А.Б.