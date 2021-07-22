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Московский листок

Шансы есть практически у каждого

Опубликовано 22.07.2021 автором в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Шансы есть практически у каждого

Пришли результаты "Госдуметра" по 206-му округу Москвы - это, собственно, "мой" округ, где я пытаюсь выпускать муниципальную газету в 2019-го года и даже планирую выдвинуться муниципальным депутатом в одном из округов. Зачем мне это нужно? Это отдельный вопрос и он не имеет отношения к данной теме - сейчас речь о выборах в Государственную думу.

Сам автор проекта Петр Милосердов пишет: "Прозвонили Тушинский округ, выкладываю результаты. Лично для меня они несколько неожиданны, но: я очень давно НЕ был/общался/работал/встречался с этой территорией, поэтому вы можете моё удивление разделить или нет".

Удивление разделяю.

Первое удивление - "спящий избиратель", которого в округе, оказывается, 60 процентов! В среднем по Москве где-то 45 процентов, как в Лондоне или Париже, а вот в Тушино и окрестностях - шестьдесят!

Второе удивление - Мажуга, который оказался лидером по узнавваемости. Ректор химико-технологического университета, который вдобавок находится в другом округе. Признаться, он у меня под окном находится, этот РХТУ, но кто там ректором работает я узнал только после выдвижения на эти выборы. А откуда он известен в соседних районах, и даже не оседних?

Понятно, господина сейчас "надувают", но не настолько же...

Главная новость Москвы сегодня - г-н Мажуга цветы возложил в Щукино

Хотя вообще многие ответы - в репликах читателей Милосердова на ФБ.

Dmitry Nesterov: Именно так выглядит засушенный ради малоизвестного Мажуги округ.

Пётр Милосердов: вообще без понятия. Кто все эти люди? Только Гребенника знаю

Dmitry Nesterov: Цыба - СРовский партиец с юга Москвы, глава местной ячейки. Послали почти в противоположный край Москвы

С Гребенником, который там избирается уже лет 30, - третье удивление. 7,23 процента узнаваемости, наравне с каким-то Васильевым из комросов. Комросов знаю, Васильева нет.

Александр Пожалов: а что удивило? Достаточно высокая (в сравнении с админкандидатом) готовность голосовать за Копкину? Или низкая - за Гребенника? Для меня эта картина не очень удивительная - думаю, дело в партийном маркёре "Яблока", а не ФИО кандидата (хотя и Копкина была в своё время депутатом в крупном районе округа) и в слабой известности Гребенника за пределами его района и политсреды. Чуть больше удивляют низкие показатели Мажуги - впрочем, слабость админресурса в этом округе показали ещё выборы в МГД

Пётр Милосердов: Александр Пожалов удивляет масса ранее незнакомых фамилий и то, что они кому-то известны. Практически в каждом округе я знаю минимум треть кандидатов. А тут - только Гребенника. Но остальных каким-то образом люди знают! Это скорее говорит о том, что персонально я выпал из повестки этого округа.

Копкина, в общем, как раз понятна - заместитель московского отделения "Яблока" и местный активист с еще советским стажем. Но кто такой Пономарев из недавно народившейся из грязного белья РПСС?

Хотя на фоне 60 процентов "спящих" любые проценты проснувшихся малосущественны.

Пётр Милосердов: в этой ситуации шансы есть практически у каждого...

Но у представителя "Единой России" их всегда почему-то чуть-чуть побольше.



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