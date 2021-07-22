После Сочи в России убит интерес к олимпийскому спорту

ВЦИОМ опубликовал данные, в которые трудно поверить рождённым в СССР: 97% россиян не могут назвать никого из отечественных спортсменов, кто будет выступать на предстоящих Олимпийских играх в Токио, а 8% самых "продвинутых" болельщиков собираются следить на главных летних соревнованиях за выступлениями фигуристов, 5% за хокеем и ещё 3% за биатлоном.

Кажется, предложи федеральные каналы свои ледниковые шоу или аттракционы с бычком в обёртке всемирного первенства, то значительная часть наших телезрителей приняла бы их за чистую монету и вполне могла чествовать с трудом удерживающий равновесие на коньках дуэт каких-нибудь эстрадных поп-исполнителей в качестве триумфаторов олимпийских стартов.

Современная Россия долго цеплялась за советскую традицию лидерства в мировом спорте. Но всё, к чему прикасается "постсовковый" капитализм с его суверенной демократией, превращается в свою противоположность, и спорт не стал исключением. Для больших побед оказалось мало любить большие деньги, а других достоинств у большинства выпестованных эпохой спортсменов и тренеров попросту нет.

Последним всплеском национальной гордости была Зимняя олимпиада в Сочи 2014г., после которой наш спорт ассоциируется, в основном, с допинг-скандалами и громкими поражениями. Позором планетарного масштаба стали ситуация в легкоатлетической федерации, крушение целого ряда "звёзд", неблаговидная роль государства в истории с подменой допинг-проб, наконец, лишение отечественных спортсменов права выступать под национальным флагом до конца 2022 года. Увы, именно Россия во многом подорвала престиж спорта как явления, когда первый на финише перестал восприниматься победителем - имена чемпионов теперь болельщики узнают спустя годы после состязаний, а это мало кому интересно. Мельдониевый процесс почти уравнял российский спорт с мошенничеством. Да и нравы нового поколения атлетов, для которых понятия Родины и патриотизма всего лишь портьеры, скрывающие истинные стремления к материальным благам, внесли вклад в падение интереса к спортивным турнирам - ну кому хочется наблюдать за борьбой людей, мчащихся к заветной мечте в виде увесистой пачки купюр или иномарки премиум-класса?

Но ведь это тенденции, характерные для многих стран, не только Российской Федерации. Почему же именно у нас отсутствие внимания к спорту настолько заметно? Всего лишь за несколько лет произошло буквально отвращение общества от большого спорта. Первопричиной здесь видится политическая продажность знаменитых спортсменов. В дни противостояния гражданского общества с набиравшими силу признаками авторитаризма все они, как один, сворой дрессированных собачек вертелись у трона. Выступали "паровозами" на выборах известно какой партии и, ничего не понимая в законодательстве, давили кнопки за нормы, отбиравшие у жителей экономические и политические права и свободы. Поэтому итог логичен. Если в Советском Союзе (и по инерции в первые десятилетия после его распада) спортсмены воспринимались талантливыми выходцами из народа, лучшими представителями нации, "своими ребятами", чей личный успех был неотделим от успеха общего, и чьи небольшие привилегии считались заслуженными за стойкость и мужество на спортивных аренах, то к нашему времени ничего из этого не осталось. Медали обласканных властью миллионеров - политических марионеток, чьи барыши на фоне усиливающейся бедности выглядят вызывающе, больше не являются общими. Потому и медальный счёт, пусть он давно не в пользу России, мало кого удручает.