В Казахстане бастуют рабочие двух областей страны, началась первая женская забастовка

На данный момент в забастовках участвуют коллективы 6 предприятий, а готовность присоединиться к забастовкам выразили рабочие еще 8 сервисных компаний, где такие-же тяжелые условия труда и мизерные заработные платы.

За последние две недели четыре забастовки сервисных компаний завершились успешно для коллективов, что стало спусковым крючком для проведения стачек уже по всей области.

В среду 21 июля стало известно, что бастовавшие три дня рабочие ТОО «KUNAN HOLDING» в Жанаозене победили, добившись увеличения заработной платы на 100% и улучшения условий труда.

Но в этот день забастовали рабочие и работницы еще нескольких предприятий в Мангистауской области.

Так, в Жанаозене началась первая в городе женская забастовка работниц ТОО NBC, которые выступили с такими же требованиями увеличения заработной платы и улучшений условий труда.

Вслед за ними забастовали рабочие актауской нефтяной сервисной компании и компании «OILFIELD EQUIPMENT AND SERVICE». Причем, рабочие последней компании бастуют сейчас на всех месторождениях Мангистауской области, а также в Актау и Жанаозене.

С 19 июля бастуют работники ТОО «БатысГеофизСервис», выдвинувшие аналогичные требования, как и на всех других сервисных предприятиях региона. Вместе с тем продолжается забастовка рабочих ТОО «МунайCпецCнаб Компани», на которых продолжается самое массированное давление с подключением офицеров спецслужб, а самим бастующим угрожают массовым увольнением за то, что посмели потребовать выдачи всем трудовых договоров и возвращения предприятия в состав государственной компании «Озенмунайгаз».

Во вторник 20 июля в самом Жанаозене забастовали и работники уже коммунального предприятия, которые жалуются на отсутствие спецовки, перчаток, мыла и элементарных условий труда. Им не предоставляются отпуска, положенные по трудовому законодательству, и другие выплаты за переработку. Бастующие коммунальщики требуют увеличения заработной платы на 100% так как на сегодняшний день они получают всего лишь 60 тысяч тенге.

Евразийское Бюро Всемирной Федерации Профсоюзов выпустило в среду специальное заявление, где потребовало от президента Касым-Жомарта Токаева не допустить репрессий в отношении бастующих нефтяников Жанаозена и Мангистауской области, выполнить все их требования, обеспечить трудящимся Казахстана право на проведение стачек и создание своих профсоюзов.

«Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаеву

Господин Касым-Жомарт Токаев!

Евразийское бюро Всемирной Федерации Профсоюзов (ВФП) призывает Вас обеспечить трудящимся право на проведение забастовок и свободу профсоюзной деятельности. Так, нам стало известно, что на рабочих транспортного предприятия ТОО «МунайCпецCнаб Компани» в городе Жанаозене Мангистауской области, которые объявили с 15 июля забастовку, оказывается давление как со стороны работодателей, угрожающих массовым увольнением, так и офицеров спецслужб, пытающихся запугать людей возбуждением уголовных дел.

Более того, на территории предприятия, где проводится забастовка и расположилось несколько сотен работников, работодатели отключили воду и туалеты с целью сломить их волю к борьбе за свои права в аномальную жару. При этом бастующие добиваются осуществления национального трудового законодательства, а именно 1 статьи 33 Трудового кодекса Республики Казахстан, по которому работодатель обязан заключить с работником трудовой договор и предоставить его копию. В течение нескольких лет большинство работников ТОО «МунайCпецCнаб Компани» не имеют на руках этих трудовых договоров и не могут даже жаловаться в местные органы власти или подать в суд на неправомерные действия работодателя.

При этом силы прокуратуры, полиции, спецслужб и акимата Жанаозена направлены не на привлечение хозяев сервисной компании ТОО «МунайCпецCнаб Компани» к административной и уголовной ответственности за нарушение норм трудового, налогового и пенсионного законодательства, а на простых рабочих, добивающийся узаконения своего положения, повышения мизерной зарплаты и улучшения условий труда.

Евразийское бюро ВФП напоминает, что согласно Конвенции No 87 Международной организации Труда (МОТ) трудящиеся имеют право на забастовку, которое является составной и неотъемлемой частью права человека. Однако в Уголовном Кодексе существует целый ряд статей, карающих за участие, призывы и организацию «незаконных забастовок», а также норма по которой работников и членов профсоюзов могут привлечь за «разжигание социальной розни». Именно эти нормы используются в качестве средства давления как со стороны работодателей, так и властей.

Казахстан является членом МОТ, но до сих пор не выполнил рекомендации, связанные с приведением закона «О профсоюзах» в соответствии с конвенциями и пактами, которые Казахстан подписал. В итоге работники, лишенные фактически права на проведение забастовок и на создание своих объединений становятся беззащитными перед произволом хозяев и местных властей, не соблюдающих даже существующее трудовое законодательство.

Евразийское бюро ВФП призывает власти Казахстана не допустить применения репрессий в отношении бастующих рабочих как в Жанаозене и Мангистауской области, так и по всей республике, которые к сожалению на протяжении 10-ти лет стали порочной практикой в решении трудовых конфликтов. Все требования бастующих должны быть выполнены, а трудящимся должны быть предоставлены все условия для беспрепятственного создания собственных профсоюзов и ведения переговоров с работодателями без вмешательства со стороны государства.

Кроме этого, Евразийское бюро ВФП с тревогой отмечает факт нарушения прав лидера движения безработных Жанаозена Ержана Елшибаева, осуждённого в октябре 2019 года на пять лет заключения. 15 июля суд отказал ему в условно-досрочном освобождении на основании того, что он незадолго до дня заседания был закрыт администрацией в дисциплинарный изолятор колонии. По мнению защитников и сторонников осужденного, он был помещен туда преднамеренно с целью недопущения его выхода из заключения. В итоге Ержан Елшибаев прибег к крайней форме протеста, распоров себе живот. Существуют опасения, что ему не предоставляется необходимая медицинская помощь, а жизнь его в колонии 169/5 находится под угрозой.

Евразийское бюро ВФП призывает лично президента Казахстана пересмотреть дело Ержана Елшибаева и освободить его из заключения. Бюро также проводит и будет проводить постоянный мониторинг соблюдения прав трудящихся Казахстана на проведение забастовок и создание своих объединений и считает, что все трудовые споры должны быть урегулированы мирным путем без применения насилия в отношении борющихся рабочих.

Евгений Куликов

Директор Евразийского Бюро ВФП»