Предлагаю отнести сведения о принадлежности к "Единой России" к государственной тайное

Депутаты «Единой России» в Саратовской областной думе предложили не указывать партийную принадлежность кандидатов в депутаты, если их больше 10 человек в одном бюллетене.

Об этом рассказал коммунист Владимир Есипов. По его словам, представители партии власти намеренно приняли соответствующий законопроект, так как "боятся народного гнева и прячутся", в то время как члены компартии своим партийным брендом гордятся".

Напомню, что в 2018 и 2019 годах на выборах губернаторов ряд кандидатов, фактически поддерживаемых партией власти, шли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Причиной такого решения был снижающийся рейтинг партии после принятия ряда непопулярных реформ, в частности пенсионной.

Практика отказа от партийного бренда ярче всего была представлена на выборах в Московскую городскую думу. Партия «Единая Россия» фактически не участвовала, все кандидаты, состоящие в ЕР, шли самовыдвиженцами.

В результате в Мосгордуму по итогам выборов прошли 25 самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией», 19 из них вошли во фракцию ЕР, еще пять стали членами объединения «Моя Москва».

Предлагаю отнести сведения о принадлежности к «Единой России» государственной тайной и ввести наказание за их разглашение. А что?

А.Б.