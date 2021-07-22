Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Предлагаю отнести сведения о принадлежности к "Единой России" к государственной тайное

Опубликовано 22.07.2021 в разделе комментариев 2

взятки коррупция единая россия
Предлагаю отнести сведения о принадлежности к "Единой России" к государственной тайное

Депутаты «Единой России» в Саратовской областной думе предложили не указывать партийную принадлежность кандидатов в депутаты, если их больше 10 человек в одном бюллетене.

Об этом рассказал коммунист Владимир Есипов. По его словам, представители партии власти намеренно приняли соответствующий законопроект, так как "боятся народного гнева и прячутся", в то время как члены компартии своим партийным брендом гордятся".

Напомню, что в 2018 и 2019 годах на выборах губернаторов ряд кандидатов, фактически поддерживаемых партией власти, шли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Причиной такого решения был снижающийся рейтинг партии после принятия ряда непопулярных реформ, в частности пенсионной.

Практика отказа от партийного бренда ярче всего была представлена на выборах в Московскую городскую думу. Партия «Единая Россия» фактически не участвовала, все кандидаты, состоящие в ЕР, шли самовыдвиженцами.

В результате в Мосгордуму по итогам выборов прошли 25 самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией», 19 из них вошли во фракцию ЕР, еще пять стали членами объединения «Моя Москва».

Предлагаю отнести сведения о принадлежности к «Единой России» государственной тайной и ввести наказание за их разглашение. А что?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Очкарик написал 22.07.2021 11:44
А ведь еще есть представители среди "чумазых", которые истово веруют в буржуазный парламентаризм. Уже 30 лет в него играет буржуазия в качестве наперсточника, а чернь и рада обманываться. Гы-Гы-Гы!
Ответить
ЕСТЬ И ДРУГОЕ МНЕНИЕ!
ИВАН СУХОВ написал 22.07.2021 10:59
Я предлагаю принадлежность к ОПГ "Единая РОссия" считать отягчающим
обстоятельством при рассмотрении в судах любых дел!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили Россию по качеству жизни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин заявил о секретной неудовлетворенности россиян медпомощью
Путин заявил о секретной неудовлетворенности росси...
22.07.2021
Почему мы не строим "сияющий град на холме"
Почему мы не строим "сияющий град на холме"
22.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В рейтинге качества жизни Россия заняла 67 место из 83, уступив Пакистану, Грузии и даже Украине (4)
Крым могут полностью закрыть для туристов (3)
Для росгвардейцев закупят 31 842 новых перцовых баллончиков (1)
Почему мы не строим "сияющий град на холме" (0)
Предлагаю отнести сведения о принадлежности к "Единой России" к государственной тайное (2)
В Казахстане бастуют рабочие двух областей страны, началась первая женская забастовка (0)
После Сочи в России убит интерес к олимпийскому спорту (3)
Шансы есть практически у каждого (4)
Мишустин сделал всех неженатыми и бездетными (8)
Путин заявил о секретной неудовлетворенности россиян медпомощью (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Новый "Энгельс" вышел!!!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эльбрусиада-2020. Часть десятая. Накануне штурма.
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эрдоган готов управлять аэропортом Кабула, но на своих условиях
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Каждый холост. И бездетен
Дарья Митина Дарья Митина: Суперпупермегавидео
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss