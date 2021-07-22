Крым могут полностью закрыть для туристов

Власти Крыма готовы на полное закрытие региона для туристов при сильном ухудшении ситуации с коронавирусом.

О перспективах прекращения курортного сезона заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По его словам, пока закрывать полуостров власти не собираются, но если ситуация «перевалит за критическую отметку, то придется». Жители Крыма, по его словам, жалуются, что туристы повсеместно нарушают санитарные меры, кафе и бары на курортах игнорируют запрет на работу в ночное время.

Действительно, и строем не ходят... А женщины еще и команду «Ложись!» выполняют неправильно.

Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможна только доставка и обслуживание навынос. В ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа кальянных, ночных клубов и дискотек, караоке-клубов и концертных залов.

Надо еще пляжи запретить и купание без масок и перчаток. Тогда все в порядке будет.