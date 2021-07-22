Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Крым могут полностью закрыть для туристов

Опубликовано 22.07.2021 в разделе комментариев 3

крым вода
Крым могут полностью закрыть для туристов

Власти Крыма готовы на полное закрытие региона для туристов при сильном ухудшении ситуации с коронавирусом.

О перспективах прекращения курортного сезона заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По его словам, пока закрывать полуостров власти не собираются, но если ситуация «перевалит за критическую отметку, то придется». Жители Крыма, по его словам, жалуются, что туристы повсеместно нарушают санитарные меры, кафе и бары на курортах игнорируют запрет на работу в ночное время.

Действительно, и строем не ходят... А женщины еще и команду «Ложись!» выполняют неправильно.

Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможна только доставка и обслуживание навынос. В ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа кальянных, ночных клубов и дискотек, караоке-клубов и концертных залов.

Надо еще пляжи запретить и купание без масок и перчаток. Тогда все в порядке будет.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
поганая - это концлагерь
где запрещено ВСЁ человеческое написал 22.07.2021 12:00
самое страшное еще впереди - будущее империии уголовников - такой АД. что люди будут семьями с крыш прыгать.
.
и живые позавидуют мертвым...
.
все это результат - плана ГОЛГОФА - самоистребление руками псов в гитлеровских погонах садистов и их хозяев - чиновников-уголовников.
.
погоны это - смерть.
погоны это - война.
погоны это - голод.
погоны это - садизм.
погоны это - пытки.
погоны это - нищета.
погоны это - тюрьма.
погоны это - изнасилования.
погоны это - концлагерь.
погоны это - неизбежная война, после эпохи великого садизма и массовых репрессий, убийств, пыток, тюрем по всей сране и массового людоедства от голода и нищеты.
.
поганой правят погоны, а значит - будущего нет.
.
погоны это уголовник раб быдлоскот в чине начальника зоны.
Ответить
Охренели
Казарянинас Левонас Кеворкович. написал 22.07.2021 11:49
Во всем мире власть долбодятлов. А местами натуральных ....обов.
Ответить
(без названия)
Очкарик написал 22.07.2021 11:29
Пилять, как уже достал этот долпоебизьм! Да-с!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили Россию по качеству жизни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин заявил о секретной неудовлетворенности россиян медпомощью
Путин заявил о секретной неудовлетворенности росси...
22.07.2021
Почему мы не строим "сияющий град на холме"
Почему мы не строим "сияющий град на холме"
22.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В рейтинге качества жизни Россия заняла 67 место из 83, уступив Пакистану, Грузии и даже Украине (4)
Крым могут полностью закрыть для туристов (3)
Для росгвардейцев закупят 31 842 новых перцовых баллончиков (1)
Почему мы не строим "сияющий град на холме" (0)
Предлагаю отнести сведения о принадлежности к "Единой России" к государственной тайное (2)
В Казахстане бастуют рабочие двух областей страны, началась первая женская забастовка (0)
После Сочи в России убит интерес к олимпийскому спорту (3)
Шансы есть практически у каждого (4)
Мишустин сделал всех неженатыми и бездетными (8)
Путин заявил о секретной неудовлетворенности россиян медпомощью (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Новый "Энгельс" вышел!!!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эльбрусиада-2020. Часть десятая. Накануне штурма.
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эрдоган готов управлять аэропортом Кабула, но на своих условиях
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Каждый холост. И бездетен
Дарья Митина Дарья Митина: Суперпупермегавидео
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss