Крым могут полностью закрыть для туристов

Власти Крыма готовы на полное закрытие региона для туристов при сильном ухудшении ситуации с коронавирусом.
О перспективах прекращения курортного сезона заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
По его словам, пока закрывать полуостров власти не собираются, но если ситуация «перевалит за критическую отметку, то придется». Жители Крыма, по его словам, жалуются, что туристы повсеместно нарушают санитарные меры, кафе и бары на курортах игнорируют запрет на работу в ночное время.
Действительно, и строем не ходят... А женщины еще и команду «Ложись!» выполняют неправильно.
Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможна только доставка и обслуживание навынос. В ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа кальянных, ночных клубов и дискотек, караоке-клубов и концертных залов.
Надо еще пляжи запретить и купание без масок и перчаток. Тогда все в порядке будет.
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где запрещено ВСЁ человеческое написал 22.07.2021 12:00
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и живые позавидуют мертвым...
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все это результат - плана ГОЛГОФА - самоистребление руками псов в гитлеровских погонах садистов и их хозяев - чиновников-уголовников.
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погоны это - смерть.
погоны это - война.
погоны это - голод.
погоны это - садизм.
погоны это - пытки.
погоны это - нищета.
погоны это - тюрьма.
погоны это - изнасилования.
погоны это - концлагерь.
погоны это - неизбежная война, после эпохи великого садизма и массовых репрессий, убийств, пыток, тюрем по всей сране и массового людоедства от голода и нищеты.
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поганой правят погоны, а значит - будущего нет.
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погоны это уголовник раб быдлоскот в чине начальника зоны.
Казарянинас Левонас Кеворкович. написал 22.07.2021 11:49
Очкарик написал 22.07.2021 11:29