В рейтинге качества жизни Россия заняла 67 место из 83, уступив Пакистану, Грузии и даже Украине

Россия заняла 67-е место в рейтинге в рейтинге качества жизни, оказавшись в конце списка из 83 стран. Результаты исследования уровня жизни и сопоставления цен в разных странах накануне опубликовал известный международный социологический проект Numbeo.
Россия уступает не только странам Евросоюза, но даже Грузии, Пакистану, и что самое неприятное – Украине, расположившейся на 59-м месте!
Правда, качество жизни во многом субьективное понятие. Допустим, как бы ни было хорошо в Саудовской Аравии и тем более Пакистане, я бы там жить не смог.
Да и в самой России разница в качестве жизни между Москвой, Кемерово, Чечней и республикой Коми значительно больше, чем, допустим, между Калининградом и расположенной рядом Литвой.
То же касается и Украины – Киев, Одесса и Кривой рог с Сумами сильно отличаются друг от друга. И если сравнивать второй город Украины Харьков со вторым городом России Петербургом, то не так много питерцев переезжают в Харьков, а вот харьковчане в Питер едут, если есть возможность.
Хочу ли я жить в Грузии? Если хотел бы, то и жил… Хотя климат с Москвой - никакого сравнения.
Там вообще много странностей, в этом рейтинге.
Словакия на 29-м месте, Латвия на 30-м, а вот Италия – на 36-м! Ну а 11-е место Эстонии рядом с 13-м у Швеции, 15-м у США и 20—м у Канады – это уже анекдот. Так и представляешь колонию беженцев из Франции (28 место) в центре Таллина…
А.Б.
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Все верно написал 22.07.2021 12:23
мордоркущевка написал 22.07.2021 12:12
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империя где инопланетяне выводили рабов несколько столетий и вывели - сегодня все руководящие посты заняли быдломраззи уголовники воры и псы садисты в гитлеровских погонах.
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именно поганая - доведет планету до полного самоистребления людей и экосисемы - потому что погоны - это смерть.
Компания написал 22.07.2021 11:53
Почитайте, хотя бы, что представляет этот сайт Numbeo?
А как этот Младен, определяет уровень достоверности, при сборе данных?
"Если я читаю, что то у Би-Би-Си, я считаю, что это факт, и скорее всего, оно так и есть".
Ну да. Хайли лайкли. Далее, можно не читать.
И, почему то, во всех этих Беллингкатах, Нумбео и прочих, одни бывшие "братушки" сидят.
Не удивительно, что у них Украина, лучше России живет. ПРавда сами украинцы, об этом не подозревают, почему то...
В общем, цена этим исследователям и их рейтингам, тридцать евроцентов в базарный день.
На скамейке написал 22.07.2021 11:35