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Московский листок

В рейтинге качества жизни Россия заняла 67 место из 83, уступив Пакистану, Грузии и даже Украине

Опубликовано 22.07.2021 в разделе комментариев 4

россия рейтинг
В рейтинге качества жизни Россия заняла 67 место из 83, уступив Пакистану, Грузии и даже Украине

Россия заняла 67-е место в рейтинге в рейтинге качества жизни, оказавшись в конце списка из 83 стран. Результаты исследования уровня жизни и сопоставления цен в разных странах накануне опубликовал известный международный социологический проект Numbeo.

Россия уступает не только странам Евросоюза, но даже Грузии, Пакистану, и что самое неприятное – Украине, расположившейся на 59-м месте!

Правда, качество жизни во многом субьективное понятие. Допустим, как бы ни было хорошо в Саудовской Аравии и тем более Пакистане, я бы там жить не смог.

Да и в самой России разница в качестве жизни между Москвой, Кемерово, Чечней и республикой Коми значительно больше, чем, допустим, между Калининградом и расположенной рядом Литвой.

То же касается и Украины – Киев, Одесса и Кривой рог с Сумами сильно отличаются друг от друга. И если сравнивать второй город Украины Харьков со вторым городом России Петербургом, то не так много питерцев переезжают в Харьков, а вот харьковчане в Питер едут, если есть возможность.

Хочу ли я жить в Грузии? Если хотел бы, то и жил… Хотя климат с Москвой - никакого сравнения. 

Там вообще много странностей, в этом рейтинге.

Словакия на 29-м месте, Латвия на 30-м, а вот Италия – на 36-м! Ну а 11-е место Эстонии рядом с 13-м у Швеции, 15-м у США и 20—м у Канады – это уже анекдот. Так и представляешь колонию беженцев из Франции (28 место) в центре Таллина…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Все верно написал 22.07.2021 12:23
Все верно! Прогрессивное человечество справедливо признало Россию страной, неблагоприятной для проживания ЛГБТ-сообществ, нацистов и педофилов.
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самое поганое место на планете дляи людей
мордоркущевка написал 22.07.2021 12:12
в простонароди осия.
.
империя где инопланетяне выводили рабов несколько столетий и вывели - сегодня все руководящие посты заняли быдломраззи уголовники воры и псы садисты в гитлеровских погонах.
.
именно поганая - доведет планету до полного самоистребления людей и экосисемы - потому что погоны - это смерть.
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(без названия)
Компания написал 22.07.2021 11:53
Состоящая из одного сотрудника, он же хозяин, некто Младен Адамович, определяет рейтинг уровня жизни по странам мира(?!), Автор, вам самому то, не смешно?
Почитайте, хотя бы, что представляет этот сайт Numbeo?
А как этот Младен, определяет уровень достоверности, при сборе данных?
"Если я читаю, что то у Би-Би-Си, я считаю, что это факт, и скорее всего, оно так и есть".
Ну да. Хайли лайкли. Далее, можно не читать.
И, почему то, во всех этих Беллингкатах, Нумбео и прочих, одни бывшие "братушки" сидят.
Не удивительно, что у них Украина, лучше России живет. ПРавда сами украинцы, об этом не подозревают, почему то...
В общем, цена этим исследователям и их рейтингам, тридцать евроцентов в базарный день.
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(без названия)
На скамейке написал 22.07.2021 11:35
Все эти международные рейтинги полнейший залипон на постном масле. А Рассеюшку вполне сознательно превращают в исчадие ада, страну-изгоя. Впрочем, уже превратили. Но для большинства рассеян от этого не холодно и не жарко.
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