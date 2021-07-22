В рейтинге качества жизни Россия заняла 67 место из 83, уступив Пакистану, Грузии и даже Украине

Россия заняла 67-е место в рейтинге в рейтинге качества жизни, оказавшись в конце списка из 83 стран. Результаты исследования уровня жизни и сопоставления цен в разных странах накануне опубликовал известный международный социологический проект Numbeo.

Россия уступает не только странам Евросоюза, но даже Грузии, Пакистану, и что самое неприятное – Украине, расположившейся на 59-м месте!

Правда, качество жизни во многом субьективное понятие. Допустим, как бы ни было хорошо в Саудовской Аравии и тем более Пакистане, я бы там жить не смог.

Да и в самой России разница в качестве жизни между Москвой, Кемерово, Чечней и республикой Коми значительно больше, чем, допустим, между Калининградом и расположенной рядом Литвой.

То же касается и Украины – Киев, Одесса и Кривой рог с Сумами сильно отличаются друг от друга. И если сравнивать второй город Украины Харьков со вторым городом России Петербургом, то не так много питерцев переезжают в Харьков, а вот харьковчане в Питер едут, если есть возможность.

Хочу ли я жить в Грузии? Если хотел бы, то и жил… Хотя климат с Москвой - никакого сравнения.

Там вообще много странностей, в этом рейтинге.

Словакия на 29-м месте, Латвия на 30-м, а вот Италия – на 36-м! Ну а 11-е место Эстонии рядом с 13-м у Швеции, 15-м у США и 20—м у Канады – это уже анекдот. Так и представляешь колонию беженцев из Франции (28 место) в центре Таллина…

А.Б.