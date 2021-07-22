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Московский листок

Обзор новостей: 60 процентов не знают ни одного из кандидатов

Опубликовано 22.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Каждый холост. И бездетен

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В Казахстане бастуют рабочие двух областей страны, началась первая женская забастовка

https://forum-msk.org/material/news/1...

 

3 В одном из округов Москвы 60 процентов не знают ни одного из кандидатов

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 В рейтинге качества жизни Россия заняла 67 место из 83, уступив всем странам Евросоюза, а также Пакистану, Грузии и даже Украине

 

5 Саратовские единороссы предложили скрыть партийную принадлежность кандидатов в бюллетенях

 

6 Крым могут полностью закрыть для туристов

https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Для росгвардейцев закупят 31 842 новых перцовых баллончиков

Цена покупки – 84 млн ₽. Получается по 2 638 рублей за штуку.

Страшно подумать, почем для Росгвардии будут презервативы. А ведь нужны, чтобы не размножались, и так уже 400 тысяч…

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Олимпиада больше никого в России не интересует

 

9 В России прошли учения по отключению рунета от глобальной сети

 

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Обзор новостей: 60 процентов не знают ни одного из кандидатов (0)
В рейтинге качества жизни Россия заняла 67 место из 83, уступив Пакистану, Грузии и даже Украине (6)
Крым могут полностью закрыть для туристов (5)
Для росгвардейцев закупят 31 842 новых перцовых баллончиков (6)
Почему мы не строим "сияющий град на холме" (0)
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