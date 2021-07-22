Обзор новостей: 60 процентов не знают ни одного из кандидатов

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Каждый холост. И бездетен

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В Казахстане бастуют рабочие двух областей страны, началась первая женская забастовка

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 В одном из округов Москвы 60 процентов не знают ни одного из кандидатов

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 В рейтинге качества жизни Россия заняла 67 место из 83, уступив всем странам Евросоюза, а также Пакистану, Грузии и даже Украине

5 Саратовские единороссы предложили скрыть партийную принадлежность кандидатов в бюллетенях

6 Крым могут полностью закрыть для туристов

https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Для росгвардейцев закупят 31 842 новых перцовых баллончиков

Цена покупки – 84 млн ₽. Получается по 2 638 рублей за штуку.

Страшно подумать, почем для Росгвардии будут презервативы. А ведь нужны, чтобы не размножались, и так уже 400 тысяч…

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Олимпиада больше никого в России не интересует

9 В России прошли учения по отключению рунета от глобальной сети

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