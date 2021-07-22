Обзор новостей: 60 процентов не знают ни одного из кандидатов

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Каждый холост. И бездетен
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В Казахстане бастуют рабочие двух областей страны, началась первая женская забастовка
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В одном из округов Москвы 60 процентов не знают ни одного из кандидатов
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В рейтинге качества жизни Россия заняла 67 место из 83, уступив всем странам Евросоюза, а также Пакистану, Грузии и даже Украине
5 Саратовские единороссы предложили скрыть партийную принадлежность кандидатов в бюллетенях
6 Крым могут полностью закрыть для туристов
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Для росгвардейцев закупят 31 842 новых перцовых баллончиков
Цена покупки – 84 млн ₽. Получается по 2 638 рублей за штуку.
Страшно подумать, почем для Росгвардии будут презервативы. А ведь нужны, чтобы не размножались, и так уже 400 тысяч…
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Олимпиада больше никого в России не интересует
9 В России прошли учения по отключению рунета от глобальной сети
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