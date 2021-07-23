В Министерстве здравоохранения сообщили об основных осложнениях COVID-19

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что у 20—30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы, а у 31% — одышка.

«Ниже представлена частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесённой новой коронавирусной инфекции:

тромбозы — 20—30%,

одышка — 31,7%,

кашель — 13,5%,

жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и др.», — пишут в министерстве.

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Ничего нового, по себе знаю, за исключением тромбозов.

Так вот, тромбозы могут возникать и как осложнения после прививок.

Только чтот получил сообщение о моего старинного приятеля и однокашника, профессора, доктора медицины реаниматолога из США Ларри Аппельбаума. Кстати, его рекомендации на видео мы публиковали в самом начале эпидемии.

Так вот доктор Аппельбаум после второй вакцинации "Пфайзером" перенес острый инфаркт миокарда. Причем этот случай среди его коллег пожилого возраста (доктору 61 год, но он в отличной форме) не единичный.

Аппельбаум при этом совсем не перешел в стан "антипрививочников", вакцинацию считает делом нужным, рекомендует между первой и второй прививкой пить антисвертывающие проепараты, хоть бы и тот же аспирин. Коронавирусная инфекция повышает склонность крови к свертыванию, и профилактика не помешает.

Нарушение кровообращения - дело серьезное. А одышка и кашель пройдут со временем.

Анатолий Баранов