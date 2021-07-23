Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Министерстве здравоохранения сообщили об основных осложнениях COVID-19

Опубликовано 23.07.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
В Министерстве здравоохранения сообщили об основных осложнениях COVID-19

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что у 20—30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы, а у 31% — одышка.

«Ниже представлена частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесённой новой коронавирусной инфекции:

тромбозы — 20—30%,

одышка — 31,7%,

кашель — 13,5%,

жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и др.», — пишут в министерстве.

***

Ничего нового, по себе знаю, за исключением тромбозов.

Так вот, тромбозы могут возникать и как осложнения после прививок.

Только чтот получил сообщение о моего старинного приятеля и однокашника, профессора, доктора медицины реаниматолога из США Ларри Аппельбаума. Кстати, его рекомендации на видео мы публиковали в самом начале эпидемии.

Так вот доктор Аппельбаум после второй вакцинации "Пфайзером" перенес острый инфаркт миокарда. Причем этот случай среди его коллег пожилого возраста (доктору 61 год, но он в отличной форме) не единичный.

Аппельбаум при этом совсем не перешел в стан "антипрививочников", вакцинацию считает делом нужным, рекомендует между первой и второй прививкой пить антисвертывающие проепараты, хоть бы и тот же аспирин. Коронавирусная инфекция повышает склонность крови к свертыванию, и профилактика не помешает.

Нарушение кровообращения - дело серьезное. А одышка и кашель пройдут со временем.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ййййй написал 23.07.2021 01:59
А что порекомендуете с тахикардией делать? Я просто метопролол стал пить, но что-то это все затянулось, надо к кардиологу сходить. (Метопролол мне не особо подходит, в норме давление у меня и так несколько пониженное, и в жару это дало о себе знать, когда я получил ажно ниже чем 80/40 -- хоть чувствовал себя хорошо, но шла задержка воды).
Ответить
Баранов болел ковидом?
Вопрос написал 23.07.2021 01:51
А когда?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили Россию по качеству жизни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: 60 процентов не знают ни одного из кандидатов
Обзор новостей: 60 процентов не знают ни одного из...
22.07.2021
Почему мы не строим "сияющий град на холме"
Почему мы не строим "сияющий град на холме"
22.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кучма, Янукович, Зеленский намного опаснее для России, чем откровенные русофобы Ющенко или Порошенко (0)
В Министерстве здравоохранения сообщили об основных осложнениях COVID-19 (2)
Обзор новостей: 60 процентов не знают ни одного из кандидатов (2)
В рейтинге качества жизни Россия заняла 67 место из 83, уступив Пакистану, Грузии и даже Украине (8)
Крым могут полностью закрыть для туристов (6)
Для росгвардейцев закупят 31 842 новых перцовых баллончиков (8)
Почему мы не строим "сияющий град на холме" (0)
Предлагаю отнести сведения о принадлежности к "Единой России" к государственной тайное (6)
В Казахстане бастуют рабочие двух областей страны, началась первая женская забастовка (2)
После Сочи в России убит интерес к олимпийскому спорту (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: К предыдущему посту - выяснили, что к чему
Дарья Митина Дарья Митина: Будьте вы все прокляты
Дарья Митина Дарья Митина: Сообщается в порядке информации
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог рассказал, какое будущее ждет Украину без России
Дарья Митина Дарья Митина: Новый "Энгельс" вышел!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss