С большим интересом прослушала беседу Юрия Романенко с отставным украинским дипломатом Александром Чалым.

Ссылка в первом комментарии.

Помимо интересных подробностей о давлении на Украину со стороны США по ее ядерному разоружению, услышала очень простую, но очень не распространенную мысль : Украина своими руками разрушила базу Будапештского меморандума, заявив в начале 2000-х о стремлении в НАТО.

Будапештский Меморандум, гарантировавший Украине территориальную целостность, был подписан соперничающими крупнейшими ядерными державами, исходя из Декларации о суверенитете Украины, в котором был прописан нейтральный и внеблоковый статус Украины.

Чалый утверждает, что, если бы Украина не декларировала свое присоединение к НАТО, Будапештский Меморандум был бы реально работающим документом.

Мне понравилось утверждение Чалого, что гарантии безопасности, как члену НАТО, и гарантии безопасности, данные Будапештским меморандумом, являются взаимоисключающими.

Пример - договор по Австрии после Второй мировой войны.

Четкое выполнение обязательств по нейтральному статусу Австрии было обязательным условием вывода войск СССР из страны.

Чалый в очередной раз подтвердил мое убеждение, что именно на Кучме лежит главная вина нынешнего состояния Украины, ведь доктрина о евроинтеграции и евроатлантической интеграции – результат его действий.

И в очередной раз Чалый подтвердил, что Янукович делал шаги в том же направлении, куда успешнее, чем «европеец» Ющенко.

Якобы «не националисты» Кучма, Янукович, Зеленский намного опаснее для России, чем откровенные русофобы Ющенко или Порошенко.