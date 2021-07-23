Работающим пенсионерам - пообещать что-нибудь к выборам

Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России дано поручение проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров, рассказал источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Ни сколько, ни как – пока не известно.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.

В парламенте не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако пока положительного решения принято не было.

Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент Путин. И тоже как-то безрезультатно.

При этом работающие пенсионеры – одна из самых голосующих категорий граждан, и к выборам что-нибудь им пообещать – святое дело.

Но работающие пенсионеры и самая бесправная и зависимая часть избирателей – им можно ставить любые условия: проголосуешь «не так» - и пошел вон, для увольнения пенсионера вообще ничего не требуется.

Поэтому денег им и не дадут, только пообещают. Пообещают рассмотреть. С них и этого достаточно…

А.Б.