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Московский листок

Нобелевка?

Опубликовано 23.07.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

дети брак рождаемость
Нобелевка?

Я давно сделала одно открытие — историко-биолого-социологическое с уклоном в демографию. Претендую на главную премию с формулировкой «за научный прорыв на стыке дисциплин». Хотя, наверное, все-таки не на Нобелевскую, ибо открытие не столько мировое, сколько отечественное. Даже, я бы сказала, советское. Ну, чего у нас сейчас есть? Ленинскую премию же отменили давно?

 

Итак, делюсь. Какие главные праздники были в Советском Союзе? Новый год, майские, летний отпуск и ноябрьские — по временам года, что вполне логично. Народ приурочивал к этим праздничным выходным все свои нерабочие дела — от ремонта квартиры и обустраивания шести соток до шашлыков и заветных поездок «на море».

 

Теперь отсчитывайте от каждого из этих сезонных праздников по 9 месяцев — и получите демографические вспышки!

 

Вот почему я сейчас каждый день поздравляю разных людей с днем рождения? Потому что июль — седьмой месяц. На ноябрьские родители славно погуляли — результат налицо. Повторю, эти родители должны были жить в эпоху СССР, потому что неведомый день 4 ноября в качестве праздника уже не катит.

 

Идем дальше. Я родилась в конце сентября. Там вообще лом — по 2-3 человека каждый день. Так сентябрь же — девятый месяц! Новогодние мы дети!!!

 

И в январе полно родилось, потому что папа с мамой расслаблялись на Первомай...

 

Дети отпускников немножко размазаны — с конца февраля до конца апреля. Здесь не так кучно, хотя и много. Все остальные месяцы — так, по мелочам. Понаблюдайте и удивитесь, до чего я права!

 

Вот, собственно, и всё. Практического применения своему открытию я не вижу. Ну пусть пока так...



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