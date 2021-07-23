Растет спрос на кнопочные телефоны

По подсчетам крупнейших ритейлеров, за первое полугодие 2021 года рост составил от 6,7 процента («Связной») до 26 процентов (группа «М.Видео-Эльдорадо») по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В денежном отношении продажи выросли на 18,8 и 35 процентов соответственно. При этом ранее данная категория товаров ежегодно сокращалась на 5–10 процентов.

Эксперты назвали ряд причин этого явления. Так, на увеличение продаж дешевых телефонов повлияло возвращение трудовых мигрантов в Россию и начало дачного сезона. Также роль могли сыграть переведенные на удаленную работу сотрудники.

Еще одним фактором стало то, что россияне стали внимательнее относиться к данным в связи с усилением разного рода мошенничеств и обратили взор на менее подверженные взлому кнопочные аппараты.

То, что дорогие россияне просто обнищали, в голову экспертам почему-то не приходит.

Смартфон на дачу бабушке элементарно дорого, обойдется и кнопочным, тем более, что за интернет все равно не плачено…

Совсем без телефона тоже вроде нехолрошо - скорую там вызвать, полицию.

А.Б.