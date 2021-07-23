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Московский листок

Начнут штрафовать за отсутствие ходовых огней

Опубликовано 23.07.2021 в разделе комментариев 4

закон полиция гетто
Начнут штрафовать за отсутствие ходовых огней

Этой осенью дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и ближнего света фар, сообщил Autonews.

Технология позволяет распознавать нарушения с помощью нейросети. Она появится в 12 регионах: Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске, Ульяновске и других, порядка 1500 камер на первое время.

Штраф 500 рублей пока.

Когда же они нажрутся, а? У начальников ГАИ уже унитазы золотые под задницей, а им все мало!

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Правильно написал 23.07.2021 14:03
Так и должно быть!
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Re:
Лдолдолд написал 23.07.2021 13:38
нейронная, есно
хотя нейтронная - тож ничче
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(без названия)
Лгюглргшншд написал 23.07.2021 13:35
"нейтронная сеть"(искусственная) - то же, что коммунистическое общество андроидов
(мечта всякого двуногого прямоходящего животного с чсв)
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(без названия)
фсб написал 23.07.2021 13:12
штраф и укольчик шоб помнили пдд
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