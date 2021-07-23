Начнут штрафовать за отсутствие ходовых огней

Этой осенью дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и ближнего света фар, сообщил Autonews.
Технология позволяет распознавать нарушения с помощью нейросети. Она появится в 12 регионах: Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске, Ульяновске и других, порядка 1500 камер на первое время.
Штраф 500 рублей пока.
Когда же они нажрутся, а? У начальников ГАИ уже унитазы золотые под задницей, а им все мало!
А.Б.
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Правильно написал 23.07.2021 14:03
Лдолдолд написал 23.07.2021 13:38
хотя нейтронная - тож ничче
Лгюглргшншд написал 23.07.2021 13:35
(мечта всякого двуногого прямоходящего животного с чсв)
фсб написал 23.07.2021 13:12