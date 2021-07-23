Начнут штрафовать за отсутствие ходовых огней

Этой осенью дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и ближнего света фар, сообщил Autonews.

Технология позволяет распознавать нарушения с помощью нейросети. Она появится в 12 регионах: Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске, Ульяновске и других, порядка 1500 камер на первое время.

Штраф 500 рублей пока.

Когда же они нажрутся, а? У начальников ГАИ уже унитазы золотые под задницей, а им все мало!

А.Б.