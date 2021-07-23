Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Работающим пенсионерам «обещали рассмотреть»
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Минфин потратит триллион рублей на доллары
3 Растет спрос на кнопочные телефоны
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В Министерстве здравоохранения сообщили об основных осложнениях COVID-19
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Рестораторам предложили продавать воду подешевле
6 Начнут штрафовать за отсутствие ходовых огней
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 В Казахстане нарастает забастовочное движение
8 На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
9 Саакашвили рассказал об участии американской армии в конфликте на Донбассе
10 В 2021 году в Испании объявили масштабную распродажу жилья
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