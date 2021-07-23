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Московский листок

Минфин потратит триллион рублей на доллары

Опубликовано 23.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

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4 В Министерстве здравоохранения сообщили об основных осложнениях COVID-19

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5 Рестораторам предложили продавать воду подешевле

6 Начнут штрафовать за отсутствие ходовых огней

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7 В Казахстане нарастает забастовочное движение

8 На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост

9 Саакашвили рассказал об участии американской армии в конфликте на Донбассе

10 В 2021 году в Испании объявили масштабную распродажу жилья

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Минфин потратит триллион рублей на доллары
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Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
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