Минфин потратит триллион рублей на доллары Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Работающим пенсионерам «обещали рассмотреть» https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Минфин потратит триллион рублей на доллары 3 Растет спрос на кнопочные телефоны https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В Министерстве здравоохранения сообщили об основных осложнениях COVID-19 https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Рестораторам предложили продавать воду подешевле 6 Начнут штрафовать за отсутствие ходовых огней https://forum-msk.org/material/news/1... 7 В Казахстане нарастает забастовочное движение 8 На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост 9 Саакашвили рассказал об участии американской армии в конфликте на Донбассе 10 В 2021 году в Испании объявили масштабную распродажу жилья - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.



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