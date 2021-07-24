Минтруд разрешает отстранять от работы

Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили в Минтруде и Роспотребнадзоре.

Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры.

Основание для такого документа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

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И что ж там такое написано в Трудовом кодексе?

"Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами".

Вы что-нибудь поняли?

Да и во всей статье 76 "Отстранение от работы" в части медицинских оснований для отстранения от работы прописан только медицинский осмотр! Да, не прошел медицинский осмотр, который обязателен на твоей должности - будешь отстранен! Но это специфическое требование вовсе не распространяется на всех работающих!

А что там написано в федералоьном законе?

Статья 5. "Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики"

2. Отсутствие профилактических прививок влечет:

запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;

временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;

отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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Как видим, указанная статья тоже касается весьма узкого круга работников. Во-первых, с высоким риском заболевания, во вторых - указанных в специальном списке уполномоченного правительственного органа.

А на каком основании будет осуществляться давление на подавляющее большинство рабтников, в эти перечни не входящих, и к обязательному медосмотру не приговоренных?

Отвечаю - по беспределу!

Некие отвественные лица установили себе план-задание - привить максимально много. Сколько? Поковырявшись в носу, решили, что процентов 70, а лучше 80 будет в самый раз.

Кто решил и почему? Мне ничего не известно об образовании этих лиц, ну, может, кроме курсов по делопроизводству. На сто процентов уверен, что медицинского образования, даже среднего, ни у Собянина, ни у Раковой нет. То есть рассматривать медицинские вопросы по существу они не способны! Но рассматривают.

Есть ли необходимость вакцинации? Есть! Для группы риска, особенно для тех, кто может заразить большое числро людей: участковый врач, ходящий по вызовам; сотрудник регистратуры, контактирующий со всеми пациентами; социальный работник, навещающий стариков; почтальон, разносящий пенсии...

Но всех-то зачем? Медицинского статистика в той же поликлинике? Уборщицу в социальном учреждении? Сторожа?

Нужно ли прививать всю пожарную охрану и полицию?

Следует ли вакцинировать весь муниципалитет и управу?

Зачем прививать всех абсолютно бюджетников? Для статистики?

В стране с вакцинами напряженка - так зачем же расходовать их на те категории трудящихся, которым они без надобности?

А.Б.