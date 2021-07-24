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Московский листок

О страхе смерти верующих атеистов

Опубликовано 24.07.2021 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

мухин интеллигенция
О страхе смерти верующих атеистов

Прерву на выходные коронавирусную тему.

Мои уже давние статьи о коммунизме и о том, что нужно делать в условиях мирового безумия, возбудили верующих атеистов, поскольку в этих работах я написал о спасении людьми своей бессмертной Души.

Я уже не раз упоминал, что атеисты такие же верующие, как и религиозные фанатики, только религиозные фанатики истово верят в существование божества или некой предрасположенности судьбы, и во всё, что с этим верованием связано, а атеисты истово верят, что ничего этого нет и, главное, истово верят, что со смертью тела всё заканчивается. И веруют в это атеисты ещё более тупо, нежели мусульмане в то, что аллах пошлёт им девственниц в раю.

Хорошо, казалось бы, ну, верите вы, что после смерти тела останетесь безнаказанными, ну и верьте, – кто вам не даёт? Чего вы, верующие атеисты, мои работы читаете и зачем пытаетесь их скомпрометировать? Оно вам надо?

Пытаетесь вразумить заблуждающихся, как и я?

Но в чём вы пытаетесь их вразумить? Ведь я пытаюсь помочь ближним избежать после смерти тела сенсорной депривации, а вы что хотите? Если за вами истина, то после смерти ничего не будет хоть у вас, хоть у тех, кто, по вашему мнению, заблуждается. Чего жопу рвёте то?

Но нет, вот пишут, стараются:

«Мухину. То, что религия, мистика, эзотерика, метафизика злейшие враги познания природы это многократно подтвержденный факт. Ваши труды и суждения ваших фанатов тоже тому подтверждение. Но вы в очередной раз скромно промолчали об этом».

«А что тут можно возразить по существу взглядов Мухина? Только то, что Мухин пытается отжать часть бизнеса у «традиционных» религий, по сути повторяя всё то, что они втирают людям в уши уже на протяжении нескольких веков».

«Короче, не вижу разницы между жизнью после смерти что у христиан, что у Мухина, с его институтом жизни. Абсолютно одинаковые концепции, основанные на страхе смерти и некоей независимой от тела душе. В теориях Мухина ни одного опыта, одна вера, что очень устраивает таких как ты».

Дискутировавший с ними комментатор сослался на опыт начала прошлого века, в ходе которых американский врач Дункан Макдугалл в течение нескольких лет пытался найти изменение веса умирающих и этим взвесить покидающую человека душу. Подробно об этом в статье «Душа весит 21 грамм: обман или ошибка?». https://portalramn.ru/health/dusha-vesit-21-gramm-obman-ili-oshibka

Мы в Институте «Бессмертие жизни» сами планируем провести подобный опыт уже при современном развитии техники, но пока не можем найти исполнителей, однако я никогда не ссылался на указанный эксперимент Макдугалла, как на доказательство наличия Души, поскольку у меня вызывает сомнение возможность такого взвешивания в те времена. Сегодня – да, но тогда…

Макдугаллу надо было поместить на весы самого умирающего и его ложе – это минимум 100 килограмм. Думаю, что по сей день невозможно создать 100-киллограмовые рычажные весы с точностью измерения до 1 грамма, да ещё и при замере не в середине шкалы, а в начале, поскольку Макдугалл сначала уравновешивал весы и ждал смерти пациента – то есть, у него замер начинался с нуля – с максимального трения в призмах.

Но ещё более отвратно выглядят критики Макдугалла, и даже не столько из-за дебильности своих «технических познаний». К примеру, сентенция: «Давайте посчитаем, сколько примерно нужно включить пациентов в исследование, чтобы «засечь» разницу в 21 грамм. Предположим, средняя масса истощенных пациентов составляет 35 кг. Возьмем стандартные параметры (альфа = 0,05; мощность — 80 %). По самым скромным подсчетам, для того, чтобы доказать разницу в 21 грамм, в исследование нужно включить около 35 тысяч пациентов», - говорит о том, что критики понятия не имеют о применении статистики при проведении экспериментов.

В данном случае главное в этой критике в другом. Положим, что Макдугалл ошибался или вообще никаких экспериментов не проводил, но вы-то, его критики, что сделали? Погавкали со стороны и восхитились своею мудростью? Вы почему не провели эксперимент, доказывающий, что вес тела человека со смертью не меняется?

И сегодня вся «вумная» интеллигенция, не способная ни на какое созидание, только гавкает и гавкает, и своё тупое гавканье считает доказательством своего глубокого ума. Работой займитесь, дебилы!

Я создал и совершенствую НАУЧНУЮ теорию того, чем является человек и почему он бессмертен, а научная она потому, что это ЕДИНСТВЕННАЯ теория, которая ПОДТВЕРЖАЕТСЯ многочисленными фактами. А какими фактами подтверждается «теория», что со смертью тела жизнь человека оканчивается? Это чистой воды то, что называется «верой»!

Вот комментирующий мою работу дебил пишет: «В теориях Мухина ни одного опыта, одна вера», - и у него в мозгу и мысли не возникло, а какими экспериментами доказана его теория о том, что после смерти тела для человека всё заканчивается? Вы, тупо верующие в безнаказанность, на каких экспериментах основываете свою веру?

Вот смотрите, с развитием медицины стал возможным возврат умиравших из состояния клинической смерти, и вот тут выяснилось, что определённый процент умиравших (опрошены уже десятки тысяч таких умиравших) после остановки сердца и прекращения мозговой деятельности видели своё «воскрешение», и описывали примерно одно и то же. А ведь этот факт является безусловным доказательством реальности бессмертия. К примеру, многие описывали операционную, в которой они умерли. Я, когда умер, тоже видел операционную, мало этого, я видел то, о наличии чего до своей первой смерти даже не догадывался, - что кровь в пациента вливают не из бутылочек, а из пластиковых пакетов. Но ведь это доказательство того, что человек после смерти тела не умирает!

А вы, «критики», способны привести хотя бы подобный пример того, что после смерти тела всё закончится?

Можно, к примеру, сказать, что эти «бредовые» видения «воскрешения» были не у всех, попавших в состояние клинической смерти. А раз остальные ничего не видели, значит, для них всё кончилось и это как бы доказывает, что со смертью тела всё заканчивается.

Но внешне, что те, что другие умирали одинаково - врачи ничего в протекании их умирания не отмечали. А сенсорная депривация – это когда человек жив, но ничего не видит, ничего не слышит и ничего не осязает. Но живёт. Как живут какое-то время заживо похороненные. Однако негодный человек так – как бы, заживо похороненным, - будет жить вечно. И именно такая жизнь хуже ада, даже такого, каким его представляют себе верующие в бога.

Вот и ответ на вопрос о том, почему эти комментаторы так стремятся облаять то, о чём я пишу. Их душит страх того, что они сейчас, в теле не способны жить так, чтобы надеяться на активную жизнь после смерти. И из-за присущей им подлости пытаются утопить вместе с собою в сенсорной депривации как можно больше народу – стараются не дать мне их спасти.

Им, видишь ли, будет не так обидно, им будет радостно от того, что в беду попали не только они, но и многие другие. Сами будут мучиться, но злорадствовать, что не они одни такие.



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