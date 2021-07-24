Если верить #мурашко , выходит, что #вакцина повышает, а не снижает вероятность подцепить #коронавирус !!! Все, что надо знать про #оптимизация и #одичалые строители #блатнойфеодализм . Хотя, я думаю, даже мурашко уже давно сам себе не верит.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость выросла?
Если верить #мурашко , выходит, что #вакцина повышает, а не снижает вероятность подцепить #коронавирус !!! Все, что надо знать про #оптимизация и #одичалые строители #блатнойфеодализм . Хотя, я думаю, даже мурашко уже давно сам себе не верит.
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