Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость выросла? Если верить #мурашко , выходит, что #вакцина повышает, а не снижает вероятность подцепить #коронавирус !!! Все, что надо знать про #оптимизация и #одичалые строители #блатнойфеодализм . Хотя, я думаю, даже мурашко уже давно сам себе не верит.



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