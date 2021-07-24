Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Людей готовят затягивать пояса, чтобы и рот не открывался

Опубликовано 24.07.2021 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 1

еда продукты дороговизна
Людей готовят затягивать пояса, чтобы и рот не открывался

Власть усиленно готовит народ к выборам в думу. Если партия власти победит без мухлежа, то выборы президента в 2024 году закончатся победой В.Путина.

Наш народ уже привык за тридцать лет быть сытым не от конкретных калорий, а от того, что говорит президент и его самое близкое окружение. Например, председатель Союза потребителей П.Шелищ предупреждает нищий народ о возможном подорожании всех продуктов к осени текущего года. Обратите внимание "всех продуктов".

И вот производители хлеба отдельно предупреждают народ о повышении цен на хлеб. Людей готовят затягивать пояса, чтобы и рот не открывался. Появилась обнадёживая информация о том, что пенсионерам назначат новые пенсии не ниже прожиточного минимума с 2022 года. Но ведь дума давно приняла закон о том, что пенсия и заработная плата не должны быть ниже прожиточного минимума по регионам. Значит этот закон не выполнялся. Даже на телевидении люди спрашивают руководство страны , как прожить на 10 тысяч рублей. А есть пенсии и заработная плата 8 тысяч рублей. Что думает народ по таким эпизодам? А то что законы принимаются для законов, чтобы можно было депутатам отчитаться. Никто не следит за их выполнением. Почему? Да потому что в стране власть установила не капитализм, а самый настоящий феодализм. Попробуй возмутиться и тебе тут же пришьют статью. Например, так власть поступила с Н.Платошкиным. Он образованный человек и очень даже хорошо понимает политику именно президента и поэтому не мог наговорить на статью. Но ведь пришили, а для народа это был единственный кандидат в депутаты а в последующие годы и в президенты. Миллионы и сейчас получают меньше прожиточного минимума. В огромной стране невозможно отследить, да и в этом нет заинтересованных лиц. Проверяющие получают сотни тысяч. Они понимают, что дай народу достойную зарплату и пенсии и сами окажутся на минималке.

Странные и страшные события происходят в стране. Уже мигранты организовывают массовые драка в столице. Разве это ни о чём не говорит президенту? Многие крупные предприятия уже не принадлежат России. Олигархи руководят экономикой страны. Какова причина предполагаемого роста цен? Олигархи, чиновники, и просто ворьё настолько обнаглели, что им всё мало того, что они грабят ежегодно. Мы ведь молчим значит согласны с действиями и правительства, и президента. "Надо уметь жить". Возможно многие умеют, но большинство нет. И это показывают современные фильмы. Крутят день и ночь, недели, месяцы, годы. Тема фильмов деньги и всё это происходит на верхних этажах власти. Полковники, генералы, чиновники не занимаются страной у них на уме деньги и способы их добывания. Никто из них не задумывается о жизни других. Если на пути денег появляется личность, то её убирают физически. Куда наш сильный президент привёл страну и власть? Пример. В городе Егорьевске подмосковной область задержали полковника МВД Олега Ермакова и его сына тоже полицейского за подготовку убийства предпринимателей. При обыске изъяли 5 миллионов долларов. Они думали о своих обязанностях? И так действуют большинство не только в полиции, но и во всех структурах государства. А министр получает звания, награды и расположение власти. Можно предположить, что никто из руководств не занимаются страной, экономикой, а только личными вопросами. Коррупция растёт и процветает, в стране уже не хватает средств для удовлетворения растущих потребностей воровской "элиты".

Президент в своей статье писал об эксперименте большевиков. А разве все 30 лет в России не проводятся эксперименты? Некоторые уже выступают о том, что Путинский эксперимент заканчивается. Готовится новый. Нам официально навязывают "старого" президента. И по личным годам и по годам правления никого не тревожит. Возможен и другой президент, но с амбициями старого. Много на самом высоком уровне говорят о предстоящих выборах. Например, президент говорил о честных и справедливых выборах. А они когда - нибудь такими были в новейшей России? Трёхдневные выборы, такого ещё Россия не видела. Вас к этому призвал Вашингтон?

Жириновский распоясался окончательно. Телевидение показало его выступление на Госсовете очевидно в 2019 году по поводу развития Агропромышленного комплекса. По его мнению надо реабилитировать кулаков и возродить помещиков. Они могли накормить страну и в ней армию. Но ведь сейчас в России капитализм и кулаки появляются правда редко. Есть некоторые "господа" которые скупили целые посёлки, но что - то не торопятся заниматься сельским хозяйством. Политики говорят, что в России пустуют пахотные земли до 40 миллионов гектаров. И вот появляется смельчак и хочет купить землю, но местные "господа" говорят, что она имеет хозяина и надо с ним договариваться. А кто сегодня владеет землёй? Чиновники, которые наворовали миллионы и по тихому скупают гектары, которые всегда будут иметь цену. Вкладывание ворованных средств и не надо выводить за рубеж. Что же об этом Жириновский не сказал? На квартирах наелся теперь ему нужна земля. Если действительно этот разговор произошёл в 2019 году, на Госсовете с присутствием президента, то что изменилось за прошедшие месяцы? Они с Зюгановым два сапога пара. Поговорили и разошлись, забыв о чём говорили. Жириновский и Зюганов тянут страну в рабство. Один конкретно предлагает возродить помещиков, которые на рабском труде будут делать миллионы. Жириновскому возможно известно, что помещики продавали зерно за границу даже в те годы, когда в России был голод. Им дорого было вести зерно или муку в Сибирь, лучше в морской порт и во Францию. Получив миллионы пропивали во французских ресторанах с приглашением цыганских артистов. Наши помещики умели гулять. За это ратует Жириновский? Зюганов отказался от митингов и вообще от борьбы за права народа и полностью поддерживает действующую власть. Читатель не вникая в политику скажет, что Зюганов критикует власть. Да это так. В России при бандитски - воровском капитализме это называется демократией. Говорим, но на твои разговоры и критику никто не обращает внимание. Критиковали и Ельцина и Медведева, который говорил, что денег нет , но вы держитесь. Нынешний чиновник по этому поводу говорит, что надо уметь жить. Вот так мы и живём. Читатель, вы на досуге подумайте о том, как живут в кризисной стране Г.Зюганов, В.Жириновский и вообще все депутаты, чиновники и просто воры? Помещики и капиталисты - собственники давно в стране есть, но вот ими руководят из Вашингтона через наших посредников. Если бы они были сами по себе, то возможно народу что - нибудь и перепадало, а так всё уходит в карман собственнику и хозяевам за границу.

Президент, премьер и все депутаты Парламента говорят о минимальной оплате труда. Зюганов с Жириновским даже называют цифру в 25 тысяч рублей Это касается только простого народа. А почему для чиновников, депутатов, руководства страны минимальная оплата труда не имеет никакого значения? Тогда о каком единении говорит и президент и Зюганов? Но самое главное, что народ не вникает в то что говорят эти граждане. А они говорят открыто, вы ешьте отбросы от пищевой промышленности или то, что торговля выбрасывает на помойки, а мы будем кушать то что хотим, средства для этого вы нам заработали.

 



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Гатлинг--- написал 24.07.2021 11:34
никакие олигархи ничего не грабят. А то,что они берут- мизер в масштабах страны. Народ плохо живет,потому что Россия тратит миллиарды на подкуп западных элит,на вмешательство в выборы и политику других стран,на сирию,приднестровье,крым,догнбасс,белоруссию и другие дружественные страны. Сейчас на повестке дня стоит восстановление СССР. Вы ведь этого все хотите!? Придется на своем горбу таскать всю украину,молдову и казахстан с туркменистаном. Вооружения стоят тоже дорого,так что не плачте- хотите величия-ходите в фуфайках и галошах и работайте за кусок хлеба- это ваша народная традиция. А еще накрыть куском хлеба станкан с водкой...и потом нажраться,типа покойника помянуть.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили Россию по качеству жизни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Минфин потратит триллион рублей на доллары
Минфин потратит триллион рублей на доллары
23.07.2021
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость выросла?
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость ...
24.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Эта власть ведет четкую линию на искоренение любых проявлений народовластия (2)
Людей готовят затягивать пояса, чтобы и рот не открывался (1)
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость выросла? (0)
О страхе смерти верующих атеистов (8)
Минтруд разрешает отстранять от работы (15)
Минфин потратит триллион рублей на доллары (0)
Начнут штрафовать за отсутствие ходовых огней (13)
Растет спрос на кнопочные телефоны (3)
Нобелевка? (11)
Работающим пенсионерам - пообещать что-нибудь к выборам (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Отстранить от работы без сохранения заработной платы
Дарья Митина Дарья Митина: Союзники и оппоненты
Дарья Митина Дарья Митина: Адский баттл за Ленина - как это получилось
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эксперт оценил "готовность" Киева к реализации "формулы Штайнмайера"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Поговорили с Делягиным про политику и про то, есть ли жизнь в Отечестве
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss