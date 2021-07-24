Власть усиленно готовит народ к выборам в думу. Если партия власти победит без мухлежа, то выборы президента в 2024 году закончатся победой В.Путина.

Наш народ уже привык за тридцать лет быть сытым не от конкретных калорий, а от того, что говорит президент и его самое близкое окружение. Например, председатель Союза потребителей П.Шелищ предупреждает нищий народ о возможном подорожании всех продуктов к осени текущего года. Обратите внимание "всех продуктов".

И вот производители хлеба отдельно предупреждают народ о повышении цен на хлеб. Людей готовят затягивать пояса, чтобы и рот не открывался. Появилась обнадёживая информация о том, что пенсионерам назначат новые пенсии не ниже прожиточного минимума с 2022 года. Но ведь дума давно приняла закон о том, что пенсия и заработная плата не должны быть ниже прожиточного минимума по регионам. Значит этот закон не выполнялся. Даже на телевидении люди спрашивают руководство страны , как прожить на 10 тысяч рублей. А есть пенсии и заработная плата 8 тысяч рублей. Что думает народ по таким эпизодам? А то что законы принимаются для законов, чтобы можно было депутатам отчитаться. Никто не следит за их выполнением. Почему? Да потому что в стране власть установила не капитализм, а самый настоящий феодализм. Попробуй возмутиться и тебе тут же пришьют статью. Например, так власть поступила с Н.Платошкиным. Он образованный человек и очень даже хорошо понимает политику именно президента и поэтому не мог наговорить на статью. Но ведь пришили, а для народа это был единственный кандидат в депутаты а в последующие годы и в президенты. Миллионы и сейчас получают меньше прожиточного минимума. В огромной стране невозможно отследить, да и в этом нет заинтересованных лиц. Проверяющие получают сотни тысяч. Они понимают, что дай народу достойную зарплату и пенсии и сами окажутся на минималке.

Странные и страшные события происходят в стране. Уже мигранты организовывают массовые драка в столице. Разве это ни о чём не говорит президенту? Многие крупные предприятия уже не принадлежат России. Олигархи руководят экономикой страны. Какова причина предполагаемого роста цен? Олигархи, чиновники, и просто ворьё настолько обнаглели, что им всё мало того, что они грабят ежегодно. Мы ведь молчим значит согласны с действиями и правительства, и президента. "Надо уметь жить". Возможно многие умеют, но большинство нет. И это показывают современные фильмы. Крутят день и ночь, недели, месяцы, годы. Тема фильмов деньги и всё это происходит на верхних этажах власти. Полковники, генералы, чиновники не занимаются страной у них на уме деньги и способы их добывания. Никто из них не задумывается о жизни других. Если на пути денег появляется личность, то её убирают физически. Куда наш сильный президент привёл страну и власть? Пример. В городе Егорьевске подмосковной область задержали полковника МВД Олега Ермакова и его сына тоже полицейского за подготовку убийства предпринимателей. При обыске изъяли 5 миллионов долларов. Они думали о своих обязанностях? И так действуют большинство не только в полиции, но и во всех структурах государства. А министр получает звания, награды и расположение власти. Можно предположить, что никто из руководств не занимаются страной, экономикой, а только личными вопросами. Коррупция растёт и процветает, в стране уже не хватает средств для удовлетворения растущих потребностей воровской "элиты".

Президент в своей статье писал об эксперименте большевиков. А разве все 30 лет в России не проводятся эксперименты? Некоторые уже выступают о том, что Путинский эксперимент заканчивается. Готовится новый. Нам официально навязывают "старого" президента. И по личным годам и по годам правления никого не тревожит. Возможен и другой президент, но с амбициями старого. Много на самом высоком уровне говорят о предстоящих выборах. Например, президент говорил о честных и справедливых выборах. А они когда - нибудь такими были в новейшей России? Трёхдневные выборы, такого ещё Россия не видела. Вас к этому призвал Вашингтон?

Жириновский распоясался окончательно. Телевидение показало его выступление на Госсовете очевидно в 2019 году по поводу развития Агропромышленного комплекса. По его мнению надо реабилитировать кулаков и возродить помещиков. Они могли накормить страну и в ней армию. Но ведь сейчас в России капитализм и кулаки появляются правда редко. Есть некоторые "господа" которые скупили целые посёлки, но что - то не торопятся заниматься сельским хозяйством. Политики говорят, что в России пустуют пахотные земли до 40 миллионов гектаров. И вот появляется смельчак и хочет купить землю, но местные "господа" говорят, что она имеет хозяина и надо с ним договариваться. А кто сегодня владеет землёй? Чиновники, которые наворовали миллионы и по тихому скупают гектары, которые всегда будут иметь цену. Вкладывание ворованных средств и не надо выводить за рубеж. Что же об этом Жириновский не сказал? На квартирах наелся теперь ему нужна земля. Если действительно этот разговор произошёл в 2019 году, на Госсовете с присутствием президента, то что изменилось за прошедшие месяцы? Они с Зюгановым два сапога пара. Поговорили и разошлись, забыв о чём говорили. Жириновский и Зюганов тянут страну в рабство. Один конкретно предлагает возродить помещиков, которые на рабском труде будут делать миллионы. Жириновскому возможно известно, что помещики продавали зерно за границу даже в те годы, когда в России был голод. Им дорого было вести зерно или муку в Сибирь, лучше в морской порт и во Францию. Получив миллионы пропивали во французских ресторанах с приглашением цыганских артистов. Наши помещики умели гулять. За это ратует Жириновский? Зюганов отказался от митингов и вообще от борьбы за права народа и полностью поддерживает действующую власть. Читатель не вникая в политику скажет, что Зюганов критикует власть. Да это так. В России при бандитски - воровском капитализме это называется демократией. Говорим, но на твои разговоры и критику никто не обращает внимание. Критиковали и Ельцина и Медведева, который говорил, что денег нет , но вы держитесь. Нынешний чиновник по этому поводу говорит, что надо уметь жить. Вот так мы и живём. Читатель, вы на досуге подумайте о том, как живут в кризисной стране Г.Зюганов, В.Жириновский и вообще все депутаты, чиновники и просто воры? Помещики и капиталисты - собственники давно в стране есть, но вот ими руководят из Вашингтона через наших посредников. Если бы они были сами по себе, то возможно народу что - нибудь и перепадало, а так всё уходит в карман собственнику и хозяевам за границу.

Президент, премьер и все депутаты Парламента говорят о минимальной оплате труда. Зюганов с Жириновским даже называют цифру в 25 тысяч рублей Это касается только простого народа. А почему для чиновников, депутатов, руководства страны минимальная оплата труда не имеет никакого значения? Тогда о каком единении говорит и президент и Зюганов? Но самое главное, что народ не вникает в то что говорят эти граждане. А они говорят открыто, вы ешьте отбросы от пищевой промышленности или то, что торговля выбрасывает на помойки, а мы будем кушать то что хотим, средства для этого вы нам заработали.