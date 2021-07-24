...Эта власть ведет четкую линию на искоренение любых проявлений народовластия...

Виктора Николаевича Барковского в Щукино представлять никому не надо. Он районный депутат здесь с конца 80-х годов прошлого века. Капитан первого ранга, исполнительный директор «Музея памяти ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

- Виктор Николаевич, не надоело?

- Главное, чтобы я не надоел, но пока признаков не наблюдается. Я и правда знаю район, знаю всю систему управления, все «болевые точки» как никто. Меня тоже знают – так ведь многие, что называется, и выросли у меня на глазах. Людям до меня далеко бежать не надо, что называется, «депутат в шаговой доступности». Тут мне никому ничего доказывать не надо.

- И как менялась районная система власти с эпохи перестройки и гласности до наших времен «недоразвитого капитализма»?

- Если в двух словах, то к худшему, конечно. Районный совет при СССР был полноценным органом власти, у которого были полномочия и были возможности эти полномочия реализовывать на пользу гражданам.

Причем районное звено в то время развивалось, усложнялось, формировалась реальная структура городского управления. Сейчас мало кто помнит, но к началу 90-х сформировался неформальный совет председателей районных советов, и в принципе это было что-то вроде малого «совета федерации» на городском уровне – в дальнейшем Моссовет вполне мог стать двухпалатным, палата представителей и уравновешивающая его палата от территорий. Но в 1993 году это было уничтожено конституционным переворотом Ельцина.

Естественно, наш Хорошевский районный совет встал на сторону законной власти, и вместе с законной властью был ликвидирован. И с тех пор система городской представительной власти подвергалась последовательному разгрому.

В середине 90-х районных советов вообще не было. Город нарубили на десять префектур, прямо по живому. А префектуры накромсали на супрефектуры, которые и осуществляли исполнительное управление вообще без законодательной и представительной властей. Была избрана, а по сути назначена, поскольку кроме двух депутатов все набрали голосов меньше, чем «против всех», абсолютно декоративная и беспомощная Московская городская дума из 33 депутатов – вместо 500 народных представителей в Моссовете. Первое время там даже председателя не было, только «председательствующий на заседаниях». По сути законодательную власть и местное самоуправление в Москве вообще попытались убрать. А в уставе города было записано, что субьектом местного управления в Москве является… сам город Москва.

- «Местное самоуправление» размером с европейское государство.

Потом немного одумались, и начали восстанавливать районное звено, органы местного самоуправления.

Правда, теперь районы стали мельче – вместо пятидесяти уже полторы сотни, если считать Новую Москву. А полномочий у них тоже стало мало. Собственно, в Москве осталось всего пять районов, где есть вообще какие-то полномочия, есть свое помещение, свой аппарат, чтобы реально проводить свою работу, свой бюджет – маленький, но и его ведь у нас бойкотирует партия «Единая Россия». Вот не хотят принимать, организованно не ходят на заседания.

Думаю, если на этих выборах «Единая Россия» и ее сателлиты в лице некоторых «независимых» депутатов получат большинство, совет немедленно потеряет свои полномочия. Будут неизвестно зачем собранные люди просить ключик в управе, чтобы провести заседание. И на этом всё, больше никаких полномочий. Так ведь дела уже обстоят в большинстве районных советов в Москве. За примерами далеко бегать не надо.

Эта власть ведет четкую линию на искоренение любых проявлений народовластия, и добилась больших «успехов» и на федеральном, и на столичном уровне. Фактически вся реальная политика перемещается сегодня на муниципальный уровень, где сохраняются еще очаги сопротивления. Наш Щукинский район – первый, где оппозиция взяла власть и держит оборону.

Сегодня эту оборону нужно удержать – это первый муниципальный совет, в котором пройдут выборы. На будущий год будут переизбираться все остальные. И это будет важным психологическим фактором – сможем ли мы удержать знамя самоуправления, знамя сопротивления граждан всеобщему наступлению бюрократии и авторитаризма.