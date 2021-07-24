Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Эта власть ведет четкую линию на искоренение любых проявлений народовластия

Опубликовано 24.07.2021 в разделе комментариев 2

москва выборы собянин щукино гребенник
Эта власть ведет четкую линию на искоренение любых проявлений народовластия

Виктора Николаевича Барковского в Щукино представлять никому не надо. Он районный депутат здесь с конца 80-х годов прошлого века. Капитан первого ранга, исполнительный директор «Музея памяти ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

- Виктор Николаевич, не надоело?

- Главное, чтобы я не надоел, но пока признаков не наблюдается. Я и правда знаю район, знаю всю систему управления, все «болевые точки» как никто. Меня тоже знают – так ведь многие, что называется, и выросли у меня на глазах. Людям до меня далеко бежать не надо, что называется, «депутат в шаговой доступности». Тут мне никому ничего доказывать не надо.

- И как менялась районная система власти с эпохи перестройки и гласности до наших времен «недоразвитого капитализма»?

- Если в двух словах, то к худшему, конечно. Районный совет при СССР был полноценным органом власти, у которого были полномочия и были возможности эти полномочия реализовывать на пользу гражданам.

Причем районное звено в то время развивалось, усложнялось, формировалась реальная структура городского управления. Сейчас мало кто помнит, но к началу 90-х сформировался неформальный совет председателей районных советов, и в принципе это было что-то вроде малого «совета федерации» на городском уровне – в дальнейшем Моссовет вполне мог стать двухпалатным, палата представителей и уравновешивающая его палата от территорий. Но в 1993 году это было уничтожено конституционным переворотом Ельцина.

Естественно, наш Хорошевский районный совет встал на сторону законной власти, и вместе с законной властью был ликвидирован. И с тех пор система городской представительной власти подвергалась последовательному разгрому.

В середине 90-х районных советов вообще не было. Город нарубили на десять префектур, прямо по живому. А префектуры накромсали на супрефектуры, которые и осуществляли исполнительное управление вообще без законодательной и представительной властей. Была избрана, а по сути назначена, поскольку кроме двух депутатов все набрали голосов меньше, чем «против всех», абсолютно декоративная и беспомощная Московская городская дума из 33 депутатов – вместо 500 народных представителей в Моссовете. Первое время там даже председателя не было, только «председательствующий на заседаниях». По сути законодательную власть и местное самоуправление в Москве вообще попытались убрать. А в уставе города было записано, что субьектом местного управления в Москве является… сам город Москва.

- «Местное самоуправление» размером с европейское государство.

Потом немного одумались, и начали восстанавливать районное звено, органы местного самоуправления.

Правда, теперь районы стали мельче – вместо пятидесяти уже полторы сотни, если считать Новую Москву. А полномочий у них тоже стало мало. Собственно, в Москве осталось всего пять районов, где есть вообще какие-то полномочия, есть свое помещение, свой аппарат, чтобы реально проводить свою работу, свой бюджет – маленький, но и его ведь у нас бойкотирует партия «Единая Россия». Вот не хотят принимать, организованно не ходят на заседания.

Думаю, если на этих выборах «Единая Россия» и ее сателлиты в лице некоторых «независимых» депутатов получат большинство, совет немедленно потеряет свои полномочия. Будут неизвестно зачем собранные люди просить ключик в управе, чтобы провести заседание. И на этом всё, больше никаких полномочий. Так ведь дела уже обстоят в большинстве районных советов в Москве. За примерами далеко бегать не надо.

Эта власть ведет четкую линию на искоренение любых проявлений народовластия, и добилась больших «успехов» и на федеральном, и на столичном уровне. Фактически вся реальная политика перемещается сегодня на муниципальный уровень, где сохраняются еще очаги сопротивления. Наш Щукинский район – первый, где оппозиция взяла власть и держит оборону.

Сегодня эту оборону нужно удержать – это первый муниципальный совет, в котором пройдут выборы. На будущий год будут переизбираться все остальные. И это будет важным психологическим фактором – сможем ли мы удержать знамя самоуправления, знамя сопротивления граждан всеобщему наступлению бюрократии и авторитаризма.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
не москвич написал 24.07.2021 10:57
Антинародная власть и должна уничтожать народ, что она и делает...83108
Ответить
Эта власть ведет четкую линию на искоренение народа
Все гораздо лучше написал 24.07.2021 10:29
...Эта власть ведет четкую линию на искоренение любых проявлений народовластия...
.
Все гораздо лучше.
.
Эта власть ведет четкую линию на искоренение народа.
.
Так короче и точнее не правда ли?
.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили Россию по качеству жизни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Минфин потратит триллион рублей на доллары
Минфин потратит триллион рублей на доллары
23.07.2021
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость выросла?
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость ...
24.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Эта власть ведет четкую линию на искоренение любых проявлений народовластия (2)
Людей готовят затягивать пояса, чтобы и рот не открывался (1)
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость выросла? (0)
О страхе смерти верующих атеистов (8)
Минтруд разрешает отстранять от работы (15)
Минфин потратит триллион рублей на доллары (0)
Начнут штрафовать за отсутствие ходовых огней (13)
Растет спрос на кнопочные телефоны (3)
Нобелевка? (11)
Работающим пенсионерам - пообещать что-нибудь к выборам (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Отстранить от работы без сохранения заработной платы
Дарья Митина Дарья Митина: Союзники и оппоненты
Дарья Митина Дарья Митина: Адский баттл за Ленина - как это получилось
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эксперт оценил "готовность" Киева к реализации "формулы Штайнмайера"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Поговорили с Делягиным про политику и про то, есть ли жизнь в Отечестве
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss