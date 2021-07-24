Сегодня было забавное событие. Я сходила на встречу с кандидатом Леоновым.

О встрече узнала из районной группы. Кто-то из жителей прочел о встрече на его странице в ФБ.

Было довольно забавно. Кандидат приехал в кампании с Петром Шкуматовым, корреспондентами ТВЦ, Mash, собственным корреспондентом для съемки и еще 4-мя молодыми людьми.

При этом утверждал что не является кандидатом от власти.

Жителей пришло 5 человек, включая меня и моего мужа.

Диалог произошел довольно занятный. Кандидат попытался начать разговор с позиции, "я пришел с вами встретиться, расскажите о своих проблемах". Что сразу же сорвалось встречной позицией "а давайте лучше Вы нам расскажите почему вы решили баллотироваться в Центральном округе и что Вы о нем вообще знаете".

В общем пересказать два часа общения довольно сложно. В целом по-человечески Леонов произвел лучшее впечатление, чем я думала. Но проблем города не знает вообще и вариантов решения тоже, что и сам в общем-то признал.

Из положительного, сказал что он за придание центру города статуса "исторического поселения" (отмечу, как и все остальные основные кандидаты - Митрохин, Останина, Кошлаков-Крестовский).

Заявил среди прочего, что голосовал за пакет поправок к Конституции в прошлом году. На мое предложение, потребовать в качестве кандидата, отставки Собянина, откровенно растерялся, но потом, после наводящего вопроса, сказал, что он против продления мэрства Собянина на третий срок. Утверждает что собрал все необходимые подписи, а то что уличные сборщики просто стоят и не собирают, это потому, что основной сбор подписей шел по-квартирам, в масках и перчатках.

С Петром Шкуматовым состоялся некоторый диалог по памятной его инициативе вырубить часть деревьев в Филатовской больнице ради организации парковки. Петр привел тогдашние свои аргументы, про то что это нужно для машин родителей больных, но сказал что они от этой инициативы отказались и возобновлять ее с Леоновым не намерены. Леонов правда почти тут же сказал что надо организовать парковки около больниц по высокой цене, к примеру по 1000р в час. На что ему возразили что 1000 рублей это цена бокала вина на Бронной.

В общем, личное впечатление он скорее произвел неплохое. Но к роли депутата ГД по Центру Москвы не готов никак. И разумеется есть масса вопросов по тому, кто стоит за ним.

Мы предложили ему сделать ряд шагов в качестве кандидата, по решению конкретных проблем. Посмотрим, возможно в случае если будут конкретные действия, появятся поводы изменить оценку того насколько Олег Леонов подходит Центру в качестве депутата.