Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Проблем города не знает вообще и вариантов решения тоже

Опубликовано 24.07.2021 автором Елена Ткач в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Проблем города не знает вообще и вариантов решения тоже

Сегодня было забавное событие. Я сходила на встречу с кандидатом Леоновым.

О встрече узнала из районной группы. Кто-то из жителей прочел о встрече на его странице в ФБ.

Было довольно забавно. Кандидат приехал в кампании с Петром Шкуматовым, корреспондентами ТВЦ, Mash, собственным корреспондентом для съемки и еще 4-мя молодыми людьми.

При этом утверждал что не является кандидатом от власти.

Жителей пришло 5 человек, включая меня и моего мужа.

Диалог произошел довольно занятный. Кандидат попытался начать разговор с позиции, "я пришел с вами встретиться, расскажите о своих проблемах". Что сразу же сорвалось встречной позицией "а давайте лучше Вы нам расскажите почему вы решили баллотироваться в Центральном округе и что Вы о нем вообще знаете".

В общем пересказать два часа общения довольно сложно. В целом по-человечески Леонов произвел лучшее впечатление, чем я думала. Но проблем города не знает вообще и вариантов решения тоже, что и сам в общем-то признал.

Из положительного, сказал что он за придание центру города статуса "исторического поселения" (отмечу, как и все остальные основные кандидаты - Митрохин, Останина, Кошлаков-Крестовский).

Заявил среди прочего, что голосовал за пакет поправок к Конституции в прошлом году. На мое предложение, потребовать в качестве кандидата, отставки Собянина, откровенно растерялся, но потом, после наводящего вопроса, сказал, что он против продления мэрства Собянина на третий срок. Утверждает что собрал все необходимые подписи, а то что уличные сборщики просто стоят и не собирают, это потому, что основной сбор подписей шел по-квартирам, в масках и перчатках.

С Петром Шкуматовым состоялся некоторый диалог по памятной его инициативе вырубить часть деревьев в Филатовской больнице ради организации парковки. Петр привел тогдашние свои аргументы, про то что это нужно для машин родителей больных, но сказал что они от этой инициативы отказались и возобновлять ее с Леоновым не намерены. Леонов правда почти тут же сказал что надо организовать парковки около больниц по высокой цене, к примеру по 1000р в час. На что ему возразили что 1000 рублей это цена бокала вина на Бронной.

В общем, личное впечатление он скорее произвел неплохое. Но к роли депутата ГД по Центру Москвы не готов никак. И разумеется есть масса вопросов по тому, кто стоит за ним.

Мы предложили ему сделать ряд шагов в качестве кандидата, по решению конкретных проблем. Посмотрим, возможно в случае если будут конкретные действия, появятся поводы изменить оценку того насколько Олег Леонов подходит Центру в качестве депутата.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили Россию по качеству жизни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Минфин потратит триллион рублей на доллары
Минфин потратит триллион рублей на доллары
23.07.2021
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость выросла?
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость ...
24.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Проблем города не знает вообще и вариантов решения тоже (0)
Эта власть ведет четкую линию на искоренение любых проявлений народовластия (5)
Людей готовят затягивать пояса, чтобы и рот не открывался (2)
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость выросла? (0)
О страхе смерти верующих атеистов (9)
Минтруд разрешает отстранять от работы (17)
Минфин потратит триллион рублей на доллары (0)
Начнут штрафовать за отсутствие ходовых огней (13)
Растет спрос на кнопочные телефоны (3)
Нобелевка? (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Отстранить от работы без сохранения заработной платы
Дарья Митина Дарья Митина: Союзники и оппоненты
Дарья Митина Дарья Митина: Адский баттл за Ленина - как это получилось
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эксперт оценил "готовность" Киева к реализации "формулы Штайнмайера"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Поговорили с Делягиным про политику и про то, есть ли жизнь в Отечестве
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss