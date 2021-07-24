Грудинин опять подставил партию

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией КПРФ, следует из постановления ЦИК, из списка исключен Павел Грудинин.
Из списка кандидатов исключен директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Грудинин в связи с невыполнением требований закона к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
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Собственно, а чего ожидали?
Буквально три дня назад я уже сказал, что об этом думаю.
Грудинин опять в центре нехорошего скандала
"Но кто и зачем разместил эту «закладку» в головной список партии, причем на третье место?
Такое чувство, что в руководстве партии специально стараются набрать на выборах поменьше, хотя по всем опросам оппозиция на этот раз должна подвинуть партию власти.
А сама она к подвигу готова?
Напомню, что президентские выборы с участием Грудинина, на фоне общего системного недовольства властью, закончились с результатом, наименьшим за всю историю выдвижений в КПРФ.
Еще напомню, что праймериз в КПРФ в тот раз выиграл совсем не Грудинин, а Болдырев. Но его почему-то решили задвинуть, а выдвинуть Грудинина, к которому сразу возникло множество вопросов публичного характера.
Причем о своих зарубежных счетах Грудинин сообщил сам, в первом своем видео-интервью еще в декабре месяце. Зачем? Не известно…
И вот теперь партия ставит его на видное место в списке, как красную тряпку для быка. И ясно, что «бык» обязательно на нее накинется. Да вот и накинулся уже…"
Самоцитирование дело не очень хорошее, но что поделать? Все уже сказано.
Список КПРФ и с Грудининым был не очень вдохновляющим, а сейчас и подавно. Партийные бюрократы, малоизвестные широкой публике деятели и губернатор Орловской области, недавно открывший памятник царственным стрестотерпцам, умученным безбожными большевиками.
Ну и вопрос Грудинину: "Павел Николаевич, ты что, про офшор позабыл? Так много понаоткрывал, что перепуталось все в памяти?"
И с таким кадровым составом брать власть?
А.Б.
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дог написал 24.07.2021 14:51
А.уе написал 24.07.2021 14:21