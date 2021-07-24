Грудинин опять подставил партию

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией КПРФ, следует из постановления ЦИК, из списка исключен Павел Грудинин.

Из списка кандидатов исключен директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Грудинин в связи с невыполнением требований закона к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

***

Собственно, а чего ожидали?

Буквально три дня назад я уже сказал, что об этом думаю.

Грудинин опять в центре нехорошего скандала

"Но кто и зачем разместил эту «закладку» в головной список партии, причем на третье место?

Такое чувство, что в руководстве партии специально стараются набрать на выборах поменьше, хотя по всем опросам оппозиция на этот раз должна подвинуть партию власти.

А сама она к подвигу готова?

Напомню, что президентские выборы с участием Грудинина, на фоне общего системного недовольства властью, закончились с результатом, наименьшим за всю историю выдвижений в КПРФ.

Еще напомню, что праймериз в КПРФ в тот раз выиграл совсем не Грудинин, а Болдырев. Но его почему-то решили задвинуть, а выдвинуть Грудинина, к которому сразу возникло множество вопросов публичного характера.

Причем о своих зарубежных счетах Грудинин сообщил сам, в первом своем видео-интервью еще в декабре месяце. Зачем? Не известно…

И вот теперь партия ставит его на видное место в списке, как красную тряпку для быка. И ясно, что «бык» обязательно на нее накинется. Да вот и накинулся уже…"

Самоцитирование дело не очень хорошее, но что поделать? Все уже сказано.

Список КПРФ и с Грудининым был не очень вдохновляющим, а сейчас и подавно. Партийные бюрократы, малоизвестные широкой публике деятели и губернатор Орловской области, недавно открывший памятник царственным стрестотерпцам, умученным безбожными большевиками.

Ну и вопрос Грудинину: "Павел Николаевич, ты что, про офшор позабыл? Так много понаоткрывал, что перепуталось все в памяти?"

И с таким кадровым составом брать власть?

А.Б.